Ritchie Torres: Eric Adams é “cometido” por Trump

O representante Ritchie Torres (DN.Y.) criticou o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (d) depois que o Departamento de Justiça (DOJ) ordenou que os promotores federais deixassem acusações de corrupção contra o prefeito, alegando que ele está agora “comprometido” por Presidente Trump.

“O prefeito da cidade de Nova York foi comprometido. O medo de uma acusação federal renovada após as eleições de 2025 mantém -a perpetuamente sob o polegar de Donald Trump ”, escreveu Torres em uma terça -feira em uma terça -feira correspondência Em X. “A cidade de Nova York foi reduzida a uma subsidiária do governo Trump”.

Adams foi derrotado com uma acusação em setembro do ano passado, incluindo posições de fraude eletrônica, solicitando uma contribuição de um estrangeiro e suborno nacional. Ele negou qualquer irregularidade.

Em Nota curta Na noite de segunda -feira, o procurador -geral interino anexou Emil Bove, disse que o caso “interferiu incorretamente” na campanha do prefeito de Adams em 2025 e os esforços de Adams declararam que os esforços de Adams combatem “a imigração ilegal e os crimes violentos que se intensificaram sob as políticas do anterior administração.

Adams reiterou sua posição de que não fez nada de errado com a terça -feira, mas acrescentou que ainda precisa de trabalho para recuperar a confiança de Nova York.

“É hora de avançar”, disse Adams. “Mas, apesar do fato de eu não enfrentar mais perguntas legais, também entendo que muitos nova -iorquinos ainda questionarão meu personagem e sei que devo continuar recuperando sua confiança”.

O prefeito da cidade de Nova York construiu um certo relacionamento com Trump desde o ano passado, encontrando -se com o comandante em chefe antes da abertura de Trump em 20 de janeiro. Trump havia dito anteriormente que “procuraria” o perdão Adams.

Torres, que tem indicado Uma possível carreira para o governador de Nova York, deixada depois de Adams antes. No final de novembro do ano passado, o democrata da câmara martelado Adams e a governadora de Nova York Kathy Hochul (D), depois que pelo menos três pessoas foram mortas por esfaquear em Manhattan.

Quando foi contatado para comentar, o escritório de Adams apontou para a colina para o discurso do prefeito desde terça -feira.

