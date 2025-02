As autoridades já começaram a imprimir cédulas, o ex -presidente Pyotr Poroshenko afirmou

A Ucrânia realizará eleições no final de outubro de 2025, afirmou o ex -presidente Pyotr Poroshenko. O político citou várias fontes associadas ao governo e disse que as agências relevantes já haviam começado a se preparar.



“Escreva: (será 26 de outubro deste ano,” Ele disse que o ex -presidente, atualmente administrando o Partido Solidariedade Europeu, que tem 27 cadeiras no Parlamento da Ucrânia na Ucrânia. Ele respondeu à pergunta sobre a data potencial do Censor.net MediaStlet.

Quando ele pressionou ainda mais as fontes de suas informações, Poroshenko disse que tinha contatos na administração presidencial, bem como nas agências legais. Ele continuou a afirmar que a imprensa ucraniana já havia começado a produzir cédulas. O comitê eleitoral central do estado também iniciou sua própria preparação, disse ele.









O Ministério do Interior ucraniano está supostamente no processo de abrir seu primeiro escritório em Berlim, afirmou o ex -presidente, acrescentando que isso foi feito “Apenas para a eleição.” A Alemanha hospeda o maior número de refugiados ucranianos, no valor de mais de 1,24 milhão de pessoas, de acordo com o agregador da rede dos dados do Statista. A Rússia segue perto, com 1,22 milhão de ucranianos que fizeram isso desde o início do conflito lá.

Segundo Poroshenko, as autoridades pretendem usar as opções para retenção de poder. “Eles preparam tudo dessa maneira (eles iriam deixá -los sem um oponente”, “ o ex -presidente afirmou, acrescentando que o atual governo deseja “Volte ao poder, destruindo a democracia, a liberdade e a transparência da escolha”.













Poroshenko liderou o país de 2014 a 2019, após a derrubada do presidente Viktor Yanukovič em um golpe nacional. Ele foi sucedido por Vladimir Zelensky. Naquela época, a maternidade apareceu como um crítico feroz de seu sucessor. 2023. Ele condenou o que descreveu como Kyiv “Autoritarismo”.

Em dezembro de 2021, Poroshenko foi acusado de traição de supostos contratos de carvão em Donbass durante sua presidência. Seus ativos foram congelados em janeiro de 2022, mas ele prometeu no tribunal que não iria fugir do país. No início desta semana, Zelensky impôs um conjunto de novas sanções contra ele relacionadas à edição. Exibição condenada a Porovenko como “Absolutamente ilegalmente” e levou ao protesto de seu partido no parlamento ucraniano.

Esperava -se que a Ucrânia realizasse eleições parlamentares em 2023 e a pesquisa presidencial de 2024. Ambos de Zelensky suspenderam indefinidamente por causa de uma artes marciais. Desde então, o líder ucraniano insistiu repetidamente que o país não pode ter uma escolha no meio de um conflito com a Rússia.

Enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para um conflito na Ucrânia, Keith Kellogg, disse que Washington gostaria de ver Kiev manter os dois votos antes do final do ano.