Ele agora reconheceu os “interesses e preocupações russos”, disse o analista do Valdai, Dmitry Suslov, para a RT

A reunião da Rússia e dos EUA, na Arábia Saudita, mostrou uma mudança fundamental na abordagem de Washington para lidar com Moscou, disse Dmitry Suslov, membro do Conselho Russo de Política Estrangeira e Defensiva, para a RT.

Na terça -feira, eles se conheceram em Riyadh, em Riyadh, para explorar maneiras de restaurar os laços diplomáticos, lançaram as fundações para a cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump, e os esforços aprimorados para resolver o conflito da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, que liderou a equipe de Moscou, disse que as duas delegações funcionaram “Muito bem -sucedido” sobre a melhoria dos relacionamentos; eles “Não apenas ouvimos, mas eles ouviram”.

De acordo com o Soslova, “reconhecimento” pelos EUA -uma Rússia “Interesses e preocupações” Foi extremamente importante, porque foi o primeiro reconhecimento desse tipo em mais de quatro décadas.









“Esta é a primeira reunião de alto nível americano-russa em período integral e oficial em três anos e a primeira reunião em mais de 40 anos em que os Estados Unidos estão discutindo, um diálogo que reconhece interesses russos e lida com preocupações russas, “ Disse Rt.



“Isso muda todo o paradigma de sua política (americana) em relação à Rússia, não apenas nos últimos anos, mas ao longo da Guerra Fria” “” Suslov, que também é vice -diretor da Economia Mundial e Política Internacional da Escola de Economia de Moscou e especialistas no Clube Valdai.

A declaração sobre a véspera da conversa de uma delegação russa, Kirill Dmitry, diretora executiva do Fundo Russo para investimentos diretos, também atraiu a atenção de especialistas. No comentário da CNN, a Dmitryv estimou que as empresas americanas perderam mais de US $ 300 bilhões ao deixar o mercado russo no meio das sanções relacionadas à Ucrânia. Quando perguntado por um jornalista do local de vendas de Matthew Chance se a Rússia esperava falar sobre a abolição de sanções, Dmitryv afirmou que as restrições eram “Não é tão importante.”

Segundo Suslov, a Rússia pode ter identificado um fator -chave que poderia se arrepender “Orientado pragmaticamente” A administração de Trump, a saber “Dinheiro, recursos”. Ele alegou que considerações financeiras, especialmente lucros e perdas, são centrais na decisão de Trump.



“Se eles agora querem diminuir as perdas e começar a re -fins lucrativos no mercado russo, é do interesse dos EUA levantar limitações”. Ele reivindicou um especialista em clube de discussão Valdai.

O Valdai Discussão Club é um Centro de Pesquisa e Fórum de Moscou que reúne especialistas internacionais, acadêmicos e criadores da política para discutir o papel da Rússia nos assuntos globais. Fundado em 2004, nomeado em homenagem ao Lago Valdai, onde foi realizada sua primeira reunião. O clube é conhecido por sediar altos debates, frequentemente atendidos por líderes russos, incluindo o presidente Putin.