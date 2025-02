Robert de Niro liderará a Netflix, o thriller de crime do Whisper Man

O vencedor do Oscar, Robert De Niro, foi assinado para o papel principal no próximo filme de thriller de crimes da Netflix O sussurroBaseado no romance de Alex North 2019 com o mesmo nome. A produção deve começar com a primavera na costa leste.

Isso marca a última colaboração de De Niro com a serpentina, depois do aclamado filme de Gangsters 2019 The Irishman. Além do próximo filme do crime, ele também será visto abaixo na próxima minissérie do thriller político da Netflix, Zero Day, que serve como seu primeiro projeto de televisão importante como o principal.

Qual é o sussurro do sussurro?

“O filme gira em torno de um escritor de crimes viúvos que, depois de seu filho de 8 anos, é sequestrado, olha para seu pai separado, um ex -detetive da polícia aposentada, por ajuda, apenas para descobrir uma conexão com o caso de décadas de O assassino em série de antiguidade conhecido como The Whisper Man ”, lê a sinopse oficial do filme.

O Whisper Man será dirigido por James Ashcroft de um roteiro escrito por Ben Jacoby e Chase Palmer. O filme é produzido por Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Fotot e Michael Disc for Agbo, com Kassee Whiting e Marcus Visconse como produtores executivos.

“O AGBB está empolgado em embarcar em nosso sexto filme com nossos incríveis parceiros na Netflix”, disse Russo-Setot em comunicado. “O Whisper Man é um thriller emocionante, mas, em essência, é uma história emocionante e complexa de pai e filhos. Somos gratos por ter um dos melhores atores em sua geração, Robert De Niro, ancorando essa história e com o notável James Ashcroft dirigindo.

(Fonte: Prazo final)