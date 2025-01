Robert Pattinson comenta sobre o cheiro do bebê dele e de Suki Waterhouse

Ator Robert Pattinson Recentemente, ele falou sobre o cheiro dele e de sua noiva, Filha de Suki Waterhouse. O ator e cantor do Batman foram abençoados com sua filha em março do ano passado. No entanto, o casal manteve o nome da filha em sigilo. Waterhouse confirmou o nascimento de sua filha por meio de uma postagem no Instagram, mas manteve o rosto do bebê escondido da câmera.

Aqui está o que Pattinson compartilhou recentemente sobre o filho dele e de Waterhouse.

Robert Pattinson não consegue superar o cheiro de seu bebê

O ator, que atualmente está ocupado promovendo seu próximo filme Mickey 17 com o diretor vencedor do Oscar Bong Joon-ho, apareceu para uma entrevista e falou sobre seu bebê.

Como a conversa com Moda Progredido, Robert Pattinson compartilhou que o cheiro de sua filha é uma qualidade que o hipnotiza. Ela disse: “Lembro-me de que as pessoas diziam: ‘Ah, você não gosta do cheiro de bebês?’, mas pensei que estavam apenas sentindo o cheiro do talco de bebê. Mas então eu tive um bebê e pensei: ‘Meu bebê tem um cheiro incrível’”.

A estrela de Crepúsculo lembrou-se disso e riu de como essa característica de sua filha o ajudou a “relacioná-la”. Ela também afirmou que o cheiro de seu bebê é único e “não cheira como os outros bebês”.

Esta não é a primeira vez que Robert Pattinson fala sobre sua filha. Em junho de 2024, um vídeo do popular ator se tornou viral no X (anteriormente Twitter)em que ele falou sobre sua filha completando três meses.

No mesmo vídeo, Pattinson também revelou que ser pai o faz “se sentir muito velho e muito jovem ao mesmo tempo”. Ele expressou que sua filha é muito “fofa”. O ator acrescentou ainda: “Sabe, estou surpreso com a rapidez com que sua personalidade emerge. “É ótimo.”

A parceira de Robert Pattinson, Suki Waterhouse, divulgou publicamente sua gravidez durante um festival de música no México em novembro de 2023. Enquanto estava no palco, a cantora revelou sua barriga aos fãs.