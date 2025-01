Robert Pattinson dirigiu The Batman Parte 2 para começar a filmar mais cedo do que o esperado

Diretor Matt Reeves confirmou recentemente que batman parte 2 começará a ser filmado em 2025. Falando no Globo de Ouro, Reeves, que dirigiu o primeiro filme e está supervisionando seu universo em expansão, forneceu uma atualização sobre a linha do tempo da sequência e deu a entender o que os fãs podem esperar do próximo capítulo de sua saga Gotham City.

The Batman Parte 2 começará a ser filmado em 2025, apesar do atraso recente

Matt Reeves confirmou que The Batman Part 2 começará a ser filmado em 2025. Enquanto participava do Globo de Ouro, Reeves compartilhou com Prazo final“Posso dizer que vamos filmar este ano e estamos entusiasmados”. Embora nenhuma data específica de início das filmagens tenha sido fornecida, o último comentário de Reeves parece ter posto fim às especulações sobre a eventual data de lançamento da sequência, após vários atrasos no início da produção.

Batman Parte 2 enfrentou vários atrasos desde que foi anunciado pela primeira vez em abril de 2022. Originalmente agendado para outubro de 2026, seu lançamento foi adiado para 1º de outubro de 2027 devido a problemas de script. James Gunn, codiretor da DC Studios observado que as lacunas entre as sequências são comuns, citando seus filmes Guardiões da Galáxia como exemplo. Da forma como está agora, a sequência chegará mais de cinco anos depois de The Batman (2022).

Em sua entrevista, Reeves sugeriu a continuidade narrativa do primeiro filme e prometeu novas reviravoltas. Ele disse: “O que me entusiasma é que sinto que estamos fazendo algo que dá continuidade absoluta à origem da história, mas é algo que espero que surpreenda muito as pessoas”. (através cômico)

Reeves confirmou que The Batman Part 2 trará “novas pessoas”, sugerindo os próximos anúncios de elenco. Colin Farrell retornará como o Pinguim, continuando sua história da série spin-off The Penguin. No entanto, os problemas de produção foram além dos atrasos no roteiro. Robert Pattinson também está comprometido com The Odyssey, de Christopher Nolan, que começará a ser filmado no início de 2025.

está apoiando a visão de Reeves com um acordo inicial e, com a produção agendada para este ano, é provável que mais atualizações de elenco e enredo cheguem em breve.

Originalmente relatado por Anubhav Chaudhry em super-herói.