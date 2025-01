Robert Pattinson foi ‘desencorajado’ de atuar após COVID-19 e ataca: ‘O cinema está morrendo’

Robert Pattinson Recentemente, ele admitiu que estava preocupado com o futuro da indústria cinematográfica devido à pandemia e às greves trabalhistas.

Por que Robert Pattinson parou de atuar?

Em entrevista à Vanity Fair, Pattinson falou sobre Mickey 17 e como é ter o filme finalmente lançado depois de vários atrasos. Pattinson aproveitou o tempo para compartilhar como grandes desafios, como o COVID e as greves, o preocupavam sobre seu futuro como ator.

“É estranho porque nos últimos anos para a indústria cinematográfica, começando com a COVID e depois as greves, todos diziam constantemente que o cinema estava morrendo”, disse Pattinson. “E de forma bastante convincente. Eu literalmente quase desliguei. Na verdade, começou a ser um pouco preocupante.”

De acordo com Pattinson, os filmes em desenvolvimento pareciam “muito baseados em estúdio”, com cada ator questionando a natureza do negócio.

“Você pode ver isso até em termos de roteiros, quero dizer, por dois anos cada ator estava dizendo: ‘O que está acontecendo? Nada está certo’”, explicou Pattinson. “Não estou dizendo que tudo o que saiu não foi ótimo, mas na verdade foi muito baseado em estúdio.”

O que tirou o ator do Batman desse momento ruim? Filmes aclamados como The Brutalist, Anora e Armand inspiraram Pattinson à medida que mais “papéis interessantes” se tornaram disponíveis para os atores.

“Há uma enxurrada de filmes muito ambiciosos por aí”, disse Pattinson. “Eu sinto que o material que será indicado ao Oscar este ano será realmente interessante, e parece que de repente há um novo grupo de diretores que também entusiasma o público.”

Pattinson é a estrela de Mickey 17, o próximo filme de ficção científica de Bong Joon-ho baseado no romance de 2022 Mickey7 de Edward Ashton. Pattinson interpreta o titular Mickey Barnes, um homem que deixa a Terra para se tornar um “dispensável”, um funcionário descartável que trabalha como colono espacial em um planeta alienígena. Quando Mickey morre, ele retorna como uma nova versão de si mesmo, com a maioria de suas memórias ainda intactas.

Mickey 17 estreia nos cinemas em 7 de março de 2025.

(Fonte: feira de vaidades)