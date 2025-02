Robert Pattinson pelo Batman 2 oferece uma atualização emocionante da história

Robert Pattinson Recentemente confirmou que ele sabe o que O Batman 2A história é e expressou sua emoção pela sequência. Em uma entrevista, Pattinson compartilhou breves detalhes sobre suas discussões com o diretor Matt Reeves e zombou do que chegará ao Dark Knight of Gotham. Enquanto isso, as atualizações sobre a linha do tempo do filme, o lançamento de rumores e sua conexão com o maior DCU continuam a surgir.

Robert Pattinson está animado com o Batman 2, diz ‘é ótimo’

Em uma entrevista com ExtratvRobert Pattinson compartilhou sua emoção pela próxima sequência, dizendo: “Matt (Reeves) é um escritor muito cuidadoso, mas finalmente eu sei o que é”. Ele acrescentou: “É ótimo e estou muito animado”. Em outra entrevista com o prazo, Pattinson compartilhado Que o filme começará a filmar no “final do ano”.

O cineasta Matt Reeves, que liderou o Batman em 2022, trabalha no roteiro da sequência, que enfrentou vários atrasos. O co -estrela Andy Serkis, que interpreta Alfred Pennyworth, também recentemente demitido A história do filme, dizendo: “Estou tão fome quanto tudo. Ele (Reeves) me contou a história do Batman 2 e estava muito empolgado com isso.

Robert Pattinson estreou como Bruce Wayne em Batman, que estreou em 2022. O filme reintroduziu o Gotham Watchman e mostrou Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dan como o Riddler e Colin Farrell como o Penguin. Os críticos elogiaram o filme, ganhando uma classificação de 85% sobre o Rotten Tomatoes e três indicações para o Oscar.

Barry Keoghan apareceu brevemente como o Coringa no Batman e deve retornar à sequência. Os rumores sugerem que o filme pode introduzir novos vilões, incluindo as corujas, Clayface e Two-Face Court, embora a Warner Bros. não tenha confirmado nenhum detalhe.

A Warner Bros. agendou o Batman Parte 2 para o seu lançamento em 1º de outubro de 2027. O filme permanecerá separado do capítulo um de DCU: deuses e monstros, que apresentam o próximo reinicialização de Superman de James Gunn. Enquanto isso, Pattinson aparece no Mickey 17 por Bong Joon-Ho, que recentemente estreou em Berleral.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.