Robert Pattinson responde aos fãs que afirmam que filmes de vampiros foram arruinados por Crepúsculo

Robert Pattinson expressou sua opinião sobre as pessoas contando a ele como seu filme de 2008 Crepúsculo Na sua opinião, isso arruinou o gênero vampiro.

O ator do Batman estrelou todos os filmes da Saga Crepúsculo baseados na série de livros best-seller de mesmo nome de Stephenie Meyer. A série de filmes de sucesso arrecadou mais de US$ 3 bilhões nas bilheterias globais.

Robert Pattinson é surpreendido por fãs que ainda estão ‘tristes com’ Crepúsculo

Robert Pattinson tem estado ocupado promovendo seu próximo filme Mickey 17, dirigido por Bong Joon Ho. enquanto conversava com GQ Espanha Recentemente, o ator falou sobre como se sente quando os fãs criticam o lugar de Crepúsculo no gênero vampiro.

Quando o entrevistador mencionou Crepúsculo na conversa, Pattinson revelou: “Eu adoro que as pessoas continuem me dizendo: ‘Cara, Crepúsculo arruinou o gênero vampiro’”. Ele acrescentou: “Você ainda está preso nisso? Como você pode ficar triste com algo que aconteceu há quase 20 anos? “É uma loucura.”

Pattinson afirmou ainda que acha difícil acreditar que filmes como Crepúsculo ainda tenham “a relevância cultural”, apesar de serem “tão antigos”. Ele afirmou: “O primeiro foi lançado em 2008, caramba!”

A saga Crepúsculo foi composta por um total de cinco filmes. Na franquia, Pattinson interpretou o papel do vampiro quieto e introvertido Edward Cullen, que é o principal interesse amoroso da protagonista da série, Bella Swan. Embora os filmes tenham lançado as carreiras de ambas as estrelas como protagonistas de longas-metragens, elas se restabeleceram estrelando uma ampla gama de projetos muito diferentes para mostrar seu alcance.

Robert Pattinson também expressou anteriormente que pessoalmente não gosta dos filmes Crepúsculo. Porém, enquanto conversava com Pessoas Em abril de 2019, ela revelou que assistiu novamente Lua Nova, dizendo: “É uma coisa muito fofa. Agora a intensidade diminuiu e são apenas lembranças muito calorosas.”