Robert Pattinson se sente ‘estranho’ tendo fãs masculinos

Mickey 17 estrela Robert Pattinson recentemente compartilhou seus pensamentos sobre ter um Fãs do sexo masculino. Consequentemente, os fãs do ator de 38 anos estão curiosos sobre o que ele havia dito. Primeiro, ele chamou sua atenção com a franquia Twilight, que atraiu muitos fãs. No entanto, ao longo dos anos, Pattinson atuou em vários outros filmes, como Good Time e High Life, que aumentou lentamente sua popularidade e convidou constantemente homens para a base de seus fãs. A popularidade só cresceu mais, uma vez que ele começou a tocar Batman na franquia Matt Reeves.

Então, foi isso que Pattinson compartilhou sobre ter uma base de fãs masculinos.

O que Robert Pattinson disse com base nos fãs do sexo masculino?

A estrela da Tenet participou recentemente de um evento de estréia em Londres para seu próximo filme, Mickey 17. Aqui, ela conversou com o jornalista da Associated Press, Sian Watson.

Durante o entrevistaWatson perguntou a Robert Pattinson como era ter uma base de fãs do sexo masculino e que muitos homens se apresentarão para a estréia de seu próximo filme. “É muito estranho”, ele respondeu. “Há como um grupo de meninos, que é um novo para mim”.

Além disso, Pattinson foi questionado sobre se no futuro ele faria o tipo de filmes que sua filha, a quem ele compartilha com a atriz Suki Waterhouse, podia ver. “Eu adoraria”, ele respondeu. O ator então brincou dizendo que seu filho só estava interessado em olhar para a parede. Mais tarde, Watson sugeriu que ele tinha uma “boa voz de desenho animado”, que Pattinson respondeu que adoraria trabalhar em desenhos animados.

Confira a conversa de Sian Watson e Robert Pattinson abaixo:

Os próximos projetos de Robert Pattinson incluem o drama, a Odyssey e o My Love. O drama o verá co -estrela com Zendaya. Enquanto isso, a Odisséia trará Pattinson com Christopher Nolan, com quem ele trabalhou na Tenet.

O ator também repetirá seu papel como Batman na parte II de Batman. Este filme enfrentou vários atrasos e agora está programado para o lançamento de 1 de outubro de 2027. Em uma entrevista recente com ExtratvPattinson confirmou que sabia o que era o filme agora. “É ótimo”, acrescentou.