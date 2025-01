Robert Plant Net Worth 2025: Quanto dinheiro ele ganha?

Roberto Planta é um cantor e compositor que foi membro fundador da banda de rock Led Zeppelin, sendo seu vocalista e letrista. Originário da Inglaterra, Plant é amplamente considerado uma das maiores estrelas do rock de todos os tempos. A banda Led Zeppelin, entretanto, se desfez em 1980, após o que Plant seguiu carreira solo que teve sucesso por si só. Sua popularidade como cantor e músico fez as pessoas se perguntarem qual é seu patrimônio líquido e quanto dinheiro ele terá ganho até 2025.

Qual será o patrimônio líquido de Robert Plant em 2025?

Robert Plant tem um patrimônio líquido especulado de US$ 200 milhões em 2025.

O patrimônio líquido de Plant em 2025 consiste em ganhos de sua carreira como cantor e músico, vendas de discos, royalties e shows.

Como afirmado acima, Plane é mais famoso por sua gestão como vocalista e letrista da icônica banda de rock Led Zeppelin. Desde o início de sua carreira solo, Plant atuou em vários outros grupos musicais, incluindo Band of Joy, The Honeydrippers e Saving Grace.

O que Robert Plant faz?

Plant é cantor, compositor e músico.

Mais recentemente, Plant fundou a banda acústica Saving Grace em 2019 e se apresentou com eles como banda de apoio. O grupo cancelou sua turnê pelos EUA em 2020 devido à chegada da pandemia de COVID-19 e restrições relacionadas. Passada a pandemia, Plant voltou a se apresentar com o grupo.

Explicação dos ganhos de Robert Plant – Como ele ganha dinheiro?

Plant ganha dinheiro fazendo música, apresentando suas músicas em shows e turnês e ganhando royalties.

fazer música

A estrela do rock de 76 anos ainda atua como músico. Seu último álbum solo de estúdio, Carry Fire, foi lançado em 2017. Ele também continua fazendo música com Saving Grace. Ambas as coisas contribuem significativamente para seus ganhos e patrimônio líquido.

Concertos e turnês

Plant se apresenta em diversos shows e turnês com Saving Grace, o que aumenta sua renda.

Royalties

Como ex-membro do Led Zeppelin e de outros grupos musicais, Plant provavelmente recebe royalties por seus trabalhos anteriores.