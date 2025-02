Roberto Benigni: “Elon Vota Giorgia, estará lá por um longo tempo”

“Você sabe quem está olhando para nós? Elon Musk. Ele está muito interessado na Itália, imagine se você não vê Sanremo. Ele está interessado. Ele já votou no vencedor. Giorgia. No ano passado e ano anterior e me dar, haverá vários anos. Em seu discurso no Sanremo Festival, Roberto Bena interpreta artistas na corrida e estréia de Meloni.

“Não há política, Sanremo é conhecido, há uma situação tensa. Eu vi Marcella Bella, eu disse a ela linda oláNão havia bagunça, não é possível, porque eu também tive que cumprimentar os negros ”, benigni ironizou, juntou -se a Ariston e imediatamente surpreendeu Carlo Conti.

“Você ligou para todos: de Clerice a Gerry Scotti, da MediaSet. Você fez um amplo campo … ”, Benigni ainda disse Carlo Conti.

“Há dois anos, o presidente Mattarella estava nesta fase: ele foi movido, entretido e movido o presidente é a emoção que entra no seu corpo e alma porque ele é uma pessoa extraordinária. O presidente, estamos sempre perto de suas palavras, nos conhecemos, nunca ouvimos falar da palavra que não era verdadeira e paz. “Para ela toda a solidariedade do povo italiano”, o Eco Carlo Conti o reflete.

“Bravo, eu vi você em todos os lugares. Se você colocar RAI2, ele está vivo, ele poderá viver dois programas ao vivo. O festival é lindo, todo mundo fala apenas sobre o festival. Carlo, você parou a Itália, deve fazer o ministro, deve fazer o Ministro dos Transportes. Roberto Benigni para Matteo Salvini.

