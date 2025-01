Na segunda-feira, no Teatro ao Ar Livre do Instituto Indiano de Tecnologia em Madras, grupos de meninos e meninas observaram atentamente os robôs jogarem futebol.

Alguns robôs eram simples engenhocas de cabos que sustentavam uma plataforma e eram operados por um joystick. Outros eram conjuntos de metal com corpos robustos. Uma equipe prendeu pedras em seu robô.

Os alunos disseram que um robô poderia pesar no máximo 5 kg. Os alunos árbitros garantiram que as regras fossem seguidas e instruíram os participantes a pesar seu robô.

Um campo de futebol foi colocado no chão. O árbitro colocou uma bola de tênis no meio da ‘quadra de jogo’ e um robô de duas equipes adversárias foi colocado em cada extremidade da quadra. Quando o árbitro indicou, os alunos acionaram seus controles remotos e os robôs começaram a se movimentar.

No jogo de habilidade, os robôs mais leves poderiam defender seu território e evitar gols facilmente. Segundo os estudantes, 100 equipes estavam inscritas na competição e a final seria realizada na terça-feira.

Em outra competição, estudantes próximos desenvolveram um hovercraft. Eles teriam 6 minutos nos quais o navio deveria pegar uma bola e jogá-la em uma caixa. Uma caixa d’água improvisada foi construída para o concurso. Treze equipes foram selecionadas das 30 que inicialmente participaram, disse Anushka Goyal, aluna do 2º ano.Dakota do Norte Estudante de engenharia aeroespacial de um ano no Instituto.

“Vamos dar-lhes pontos pela capacidade de movimentação em superfícies ásperas e lisas e pela capacidade de pegar a bola. A rodada preliminar foi online. Os três vencedores receberiam coletivamente Rs. 1,75 lakh como prêmio em dinheiro”, explicou Praneethej L, um 2Dakota do Norte Aluno do ano do departamento de projetos de engenharia.

Noutro local do campus, sete estudantes pré-selecionados apresentaram os resultados da sua experiência para identificar microrganismos que lhes foram dados numa placa de Petri. Os vencedores foram escolhidos com base em seu desempenho teórico e prático. Um dos juízes e professor assistente de biotecnologia do IIT M, Arumugam Rajavelu, disse que todos os estudantes de biotecnologia deveriam ter uma compreensão básica da caracterização bioquímica de micróbios. O concurso contou com dois jurados do Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, que tem parceria com o IIT para o evento.

