Rock Star enfrenta julgamento depois que o primeiro -ministro italiano chamou de “fascista”

Placebo da banda de rock da cantora líder, Brian Molko, um estado italiano acusado de difamação depois de chamar o primeiro -ministro Giorgia Meloni de “fascista,” Media Houses relatou na terça -feira.

Meloni, que dirige o Partido Nacional Conservador da Itália, processou Molka pelo comentário que ele deu em 2023. A estrela do rock britânica-americana de 52 anos de idade marcou um político “Fascista, racista” e “Um pedaço de ** t” Enquanto se apresentava no Sonic Park Music Festival, perto da cidade italiana de Turim. Ele foi acusado “Desprezo pela instituição” Logo após os promotores lançaram uma investigação sobre os pedidos em agosto de 2023.

Na segunda -feira, o Ministério da Justiça italiano supostamente autorizou os promotores em Turim a avançar com procedimentos legais. Molko enfrenta uma chamada fina e direta para julgamento. Colocar o governo italiano, o Parlamento, os tribunais ou o exército pode transportar até 5.000 euros (US $ 5.200) por multa.

De acordo com o porta -voz do Ministro da Justiça, Carl Nordio, de acordo com o Guardian, é improvável que Molko obtenha uma penalidade pela custódia, apesar do fato de a difamação pública levar uma sentença de prisão até três anos de acordo com a lei italiana.

Molko realizou um insulto a uma multidão de 5.000 pessoas, um ano após o Partido da Melônia, que segue sua herança ao movimento socialista italiano fundado pelo aliado do ditador fascista Benita Mussolini, garantiu a vitória nas eleições de 2022. A atitude anti-imigração da Melônia e as atitudes anti-LGBTQ causaram críticas entre a oposição italiana e líderes políticos em toda a UE.

Um jornalista foi punido por ‘vergonha do corpo’ meloni

O caso contra Molk não é o primeiro litígio de que os melões foram lançados pela difamação. No ano passado, o primeiro -ministro italiano conquistou uma ação contra um jornalista que foi condenado a pagar 5.000 euros para ridicularizar as redes sociais. 2023. O escritor italiano Roberto Saviano foi multado em 1.000 euros por chamar Meloni de “Desgraçado” Enquanto eles comentaram sobre suas opiniões sobre a imigração.