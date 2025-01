Rodadas do Senado: Vincular o limite da dívida à ajuda da Califórnia ‘não pretende ser uma penalidade’

O senador Mike Rounds (RS.D.) disse na segunda-feira que vincular o limite da dívida à ajuda da Califórnia aos recentes incêndios florestais mortais que enfrentou “não pretende ser uma penalidade”.

Anteriormente, em uma conversa com Blake Burman da NewsNation em “The Hill”, Burman perguntou a Rounds sobre o potencial da ajuda contra incêndio estar “vinculada ao aumento do limite da dívida”.

“Penso que terá de ser assim, porque simplesmente não podemos prestar assistência a menos que tenhamos a capacidade de pedir dinheiro emprestado para o fazer”, respondeu Rounds.

Rounds acrescentou mais tarde que “o secretário do Tesouro já nos informou que estamos a utilizar meios extraordinários para pagar as nossas contas, até aumentarmos novamente o limite da dívida”.

“Não se pretende ser uma penalidade, nem retardar a entrega”, disse Rounds, falando da ligação entre o alívio dos incêndios e o limite da dívida. “Significa simplesmente que teremos de acelerar o debate sobre o limite máximo da dívida.”

Incêndios recentes na área de Los Angeles devastaram a região, destruindo propriedades em massa e deixando um número de mortos de dois dígitos.

O presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.) propôs na segunda-feira vincular um aumento do limite da dívida à ajuda em caso de desastre para o estado.

“Há alguma discussão sobre isso, mas veremos até onde vai”, disse Johnson aos repórteres quando questionado sobre a legislação de limite da dívida como complemento a um potencial pacote de ajuda em caso de catástrofe.

O senador Tommy Tuberville (R-Ala.) Também disse na segunda-feira que a Califórnia não “merece” financiamento após os incêndios florestais, a menos que “faça algumas mudanças”.

“Se você for para a Califórnia, encontrará muitos republicanos, muitas pessoas boas, e eu odeio isso por eles, mas eles estão simplesmente impressionados com essa política despertada no centro da cidade com pessoas que votam neles. ” Tuberville disse no “The Chris Salcedo Show” da Newsmax.

“E… você sabe, não me importo de enviar algum dinheiro para eles. Mas a menos que mostrem que vão mudar de atitude e voltar a construir barragens e a armazenar água, a fazer manutenção de arbustos e árvores e tudo o que toda a gente faz no país, e se recusam a fazê-lo, não merecem nada. sejamos honestos, a menos que nos mostrem que vão fazer algumas mudanças”, acrescentou.

