Rodrigo Bentancur, suspeito de ter sofrido uma lesão na cabeça após o jogo Tottenham-Liverpool

O Tottenham desferiu um golpe contra o Liverpool em boa forma na partida das semifinais da Copa EFL ontem, derrotando seu adversário contra todas as probabilidades. No entanto, sua vitória foi marcada por um incidente horrível que viu Rodrigo Bentancur sai de campo por causa de uma cabeçada ferida. Portanto, a saída prematura do meio-campista uruguaio deixou toda a comunidade do futebol preocupada. Então, o que realmente aconteceu com o atleta de 27 anos?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última doença de Bentancur.

Como Rodrigo Bentancur se lesionou?

Rodrigo Bentancur sofreu uma lesão na cabeça no recente jogo do Tottenham contra o Liverpool, que os anfitriões venceram por 1-0.

O episódio ocorreu por volta do minuto 15 do referido acidente. Durante um escanteio inicial do Spurs, Bentancur tentou uma cabeçada em mergulho na tentativa de dar a liderança ao seu time. Porém, o meio-campista acabou errando a bola e caiu de cabeça no chão. Vendo que seu jogador não conseguia se reerguer, a equipe médica do Tottenham foi a campo para avaliar a situação. Depois de tratá-lo em campo por 10 minutos, a equipe acompanhou Bentancur imóvel em uma maca.

Após a partida, o Tottenham atualizou a lesão de Rodrigo Bentancur, informando que o jogador estava consciente e falante. O técnico Ange Postecoglu também compartilhou sua opinião sobre a situação do uruguaio, observando: “Não há nada muito detalhado (no momento). “Ele estava consciente quando saiu do campo e foi levado ao hospital para algumas observações, por isso esperamos que se recupere”, segundo msn.

Para alívio de todos, o ex-astro da Juventus veio garantir aos torcedores que está estável. Rodrigo Bentancur recorreu às redes sociais para informar a todos sobre a sua lesão e confirmou que estava “tudo bem”. Ele transmitiu a atualização compartilhando uma foto com a namorada e também agradeceu todas as mensagens de apoio.

No momento em que este artigo foi escrito, o período durante o qual Bentancur poderia ficar afastado ainda não está claro. Enquanto isso, o Tottenham enfrentará o Tamworth pela terceira rodada da FA Cup.