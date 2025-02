Rohini Mla Vijerder Gupta é o candidato do BJP a ser o presidente da Assembléia de Nova Délhi

Rohini MLA Vijender Gupta foi indicado como candidato ao BJP para o cargo de presidente da Assembléia de Délhi, disseram líderes do partido na quinta -feira (20 de fevereiro de 2025).

Confirmando sua indicação para a festa, disse Gupta Pti“Primeiro, receberei os relatórios CAG que foram mantidos pendentes pelo governo anterior da AAP apresentado à Câmara”. O legislador de Rohini do terceiro terminal, juntamente com outro MLA do BJP, havia abordado o tribunal antes, alegando que o governo da AAP estava impedindo a apresentação de 14 relatórios do Controlador e Auditor Geral (CAG) sobre seu desempenho.

O BJP tem 48 MLA na recém -constituição da 8ª Assembléia de Délhi, enquanto a oposição da AAP tem 22 legisladores. O Presidente da Assembléia é eleito pelos membros da Câmara.