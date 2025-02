Roksanda traz silhuetas esculturais na semana de moda de Londres

A coleção para a coleção de outono / inverno Roksande Ilncic trouxe silhuetas esculturais e designs táteis na pista.

Nascido no Sérvio, a designer de Londres fundou sua marca em 2005. Ano, ele rapidamente ficou conhecido pela abordagem corajosa, inteligente e escultural das roupas femininas.

Roksanda é a base de clientes inclui a princesa Wales, Anne Hathaway e Cate Blanchett como seus designs sofisticados, elegantes e vívidos são apropriados para a Royals e Hollywood A-List.

Os fãs de última geração de Ilncic são tumultos de classes de mulheres que não precisam de dicas em sua inspiração.

Eles estão em sua vibrante sensação de coloração, desfrute de seus volumes extravagantes e exclusivos e cortinas abstratas e textura de preços para artesanato de trabalho.

Princesa Gales frequentemente carrega vestidos de Roblemanda (John Walton / PA)

E seu seguido, sem dúvida, ficará encantado com esta última coleção.

Inspirado no escultor britânico Phyllid Barrow, o show é fechado pelo monólogo Barlow afirmando: “O espaço é forjado, é o material, não é apenas um vácuo vazio”.

A pista não se afastou da raiz criativa de Illincić, encontrando em um estado de tinta, cortes modernos e silhuetas esculturais.

As linhas afiadas eram óbvias com os lindos malhas cinza pesadas, muitos blazers e orifícios de lã.

Mas eles não eram neutros com todos os revestidos.

O desgaste da festa de Roksanda roubou um show com fio solto, lantejoulas grandes e seda pitoresca de contraste.

A sustentabilidade sempre esteve no núcleo da filosofia de design da Alcic.

Esta coleção é inspirada em Barlow, usando itens descartados que ajudaram sua fragilidade gasta, desonesta e fisicalidade, criando um emprego em uma proposta constante.

Illincic evocou o uso de inventividade de Barlow, como papelão, fita e cor.

Texturas, cor e experimentação tátil adotaram a fase central, que contém tecidos não convencionais da Edge Ruffies para filmes para filmes e lantejoulas excessivas.

Os vestidos de Roksanden assinaram sua construção interna, enquanto alfaiataria em grande parte é complementada por painéis orgânicos elegantes que introduziram suavidade feminina refinada.

No estilo de Roblemand por excelência, houve uma celebração colorida, abandondo o que está abaixo da superfície, usando fios e cortado.

Construídos a partir de espaços negativos ao redor dos pedaços de amostras, os vestidos embaçaram as linhas entre escultura e roupas.

Com um foco sustentável no espaço e na forma, não havia lugar melhor na casa espacial no centro de Londres, que projetou o arquiteto Richard Seifert, esse brutalista e um fundo mínimo ecoou com uma filosofia forte e escultural do design de Roksande.