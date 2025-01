Roma-eintracht, contra a barreira final em Piazza di Spagna

O centro histórico se dividiu em seis áreas de observação, barreiras móveis e portões controlados pela polícia na praça espanhola, hidrantes preparados para o evento, inspeção nos acessórios da cidade e a Super Crew Olimpico.

A atenção à partida na noite de quinta -feira da Liga Europeia entre Roma e Eintracht Frankfurt é máxima. Uma partida que será disputada por alguns dias após a agressão sofrida pelos fãs espanhóis do Real Sociedad por Ultà Della Lazio, no distrito central de Monti.

O equipamento de segurança foi desenvolvido durante a mesa técnica na delegacia e começará amanhã, quando a chegada dos primeiros grupos de ultrassons alemães for esperada na capital. Os apoiadores de outros gêmeos italianos e europeus também eram esperados. É uma correspondência delicada em termos de ordem pública à luz das mais recentes transferências do UNTL alemão. Caracterizado por distúrbios em Roma e Nápoles. Exatamente por esse motivo, o DIGOS foi obrigado a assistir aos nomes dos protagonistas dos episódios de violência por semanas por semanas. Também sob a lente, as bordas mais extremas dos fãs de Giallorossi. O dispositivo começará amanhã.

Cheques em paradas ferroviárias, aeroportos e pedágios, mas também em lugares com a maior profissão turística e em áreas geralmente o destino de apoiadores estrangeiros para atrações turísticas, instalações e bares. Barreiras e portões controlados estarão na área da Piazza di Spagna.

O objetivo é proteger lugares sensíveis, como a fonte de Barcaccia, o objeto do vandalismo em 2015 pelo Del Feyenoord Ultlitre. “A estratégia está executando uma estratégia de pista dupla – sublinhando a sede da polícia – os fãs visitantes serão recebidos pela cidade e receberão qualquer tipo de assistência. Sem desconto ”para violento. Haverá pontos reservados para discussão presos nas áreas periféricas da cidade, onde os gerentes serão acompanhados pelos gerentes para identificação e provavelmente para remoção imediata do território nacional.

No final, como sempre, um ponto de coleta em Piazzale Delle Canestere será criado, a partir do qual os fãs convidados poderão chegar ao estádio olímpico a bordo dos ônibus fornecidos por Giallorossi. Ele também providenciou para parar a bebida em recipientes de vidro.

