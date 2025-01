Roman Reigns avisa Solo Sikoa antes da estreia do WWE RAW na Netflix

Reinados romanoso ex-WWE Undisputed Champion alertou Pontuação individual na frente dele WWE RAWNetflix partida de estreia. A próxima edição do RAW finalmente porá fim à rivalidade.

Após a WWE WrestleMania 40, Sikoa reivindicou Ula Fala de Roman Reigns e declarou-se Chefe Tribal. Ele não apenas fez essa declaração, mas também eliminou Jimmy Uso e Paul Heyman durante a ausência de Reigns.

Sikoa então formou uma nova facção Bloodline, que incluía Jacob Fatu, Tama Tonga e Tonga Loa. Nos últimos meses, ele e Reigns lutaram por Ula Fala. Ao longo de sua rivalidade, os dois homens se imobilizaram. Apesar disso, Sikoa continua a ocupar Ula Fala e afirma a sua posição como Chefe Tribal.

Anteriormente, Reigns desafiou Sikoa para uma partida tribal um contra um. O vencedor obterá o título de “Chefe Tribal Original” tanto do membro original quanto da nova Linhagem. À medida que o confronto no episódio de estreia do WWE RAW na Netflix se aproxima, Reigns emitiu um aviso a Sikoa.

Roman Reigns declara que só pode haver um chefe tribal

O Superstar da WWE Roman Reigns postou uma foto de sua próxima partida no X (antigo Twitter), anunciando que “o cenário da indústria mudará para sempre” com o Tribal Combat em 6 de janeiro. Ele ainda deu a entender que este momento mostrará “a grandeza em um formato diferente”. Apenas nível em @netflix.”

Além disso, Solo Sikoa marcou presença postando uma história no Instagram mostrando-o segurando a Ula Fala. Enquanto Reigns e Sikoa trocavam avisos, outros eventos aconteceram antes da partida.

The Rock, também integrante do Bloodline, confirmou sua participação no programa. Relatórios confirmaram que ele está programado para fazer uma promoção no programa. Dada a sua aliança com Bloodline, é possível que The Rock possa influenciar o resultado da partida entre Roman Reigns e Solo Sikoa.