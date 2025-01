Romy e Michele’s High School Meeting 2 com Mira Sorvino e Lisa Kudrow Taps Diretor

Romy e Michele’s High School Meeting 2 Está avançando nos estudos do século XX.

Lançado em 1997, a reunião do ensino médio de Romy e Michele é um filme de comédia de parafuso dirigido por David Mirkin. Ele estrelou Mira Sorvino como Romy White e Lisa Kudrow como Michele Weinberger.

Falou -se sobre fazer uma sequência do filme de comédia de sucesso por algum tempo. Agora, por O repórter de HollywoodSorvino e Kudrow estão em negociações para repetir seus papéis em um novo filme Romy e Michele 2. Eles também servirão como produtores executivos.

Quem dirige a reunião do ensino médio de Romy e Michele?

Tim Federle liderará a reunião do High School de Romy e Michele, que anteriormente dirigiu Better Nate do que do que nunca, 2022, Kudrow estrelou um papel secundário. Federle também criou o Musical High School: The Musical: The Series Television Show e escreveu o roteiro do animado filme de Ferdinand de 2017.

A reunião do ensino médio de Romy e Michele 2 potencialmente procura iniciar a produção em junho de 2025 e pode filmar em Los Angeles, embora isso ainda não tenha sido colocado em pedra.

Os detalhes da trama permanecem em segredo neste momento.

O roteiro vem de Robin Schiff, que está envolvido com a série Emily in Paris em Netflix e também escreveu o original. Laurence Mark e Barry Kemp estão unidos para produzir o projeto.

Uma data de lançamento para Romy e Michele High School 2 ainda não anunciou.

Enquanto isso, a reunião original da Roman e Michele High School está disponível para alugar ou comprar em pontos de venda como Amazon Prime Video, Apple TV+e muito mais.

Uma descrição do filme original diz: “Big Rishs e Hot Stars fazem desta uma comédia que não pode ser perdida na tradição hilária de sem noção, boba e boba! Romy (Mira Sorvino) e Michele (Lisa Kudrow) são meninas de festas despreocupadas que se reinventam para sua reunião do ensino médio de 10 anos. Com novos armários e histórias de sucesso, eles causam uma ótima impressão … até que uma ex -colega de classe Janea Garofalo, Clay Pigeons) bloqueia sua verdadeira história para todos! Mas foi quando Romy e Michele se libertaram com sua própria surpresa … e resultados escandalosos! “