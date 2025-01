Ron Johnson expressa preocupação pelo fato de Israel ter sido “forçado” a aceitar acordo de cessar-fogo

O senador Ron Johnson (R-Wis.) Expressou preocupação na quarta-feira com o fato de Israel ter sido “forçado” a assinar um acordo de cessar-fogo com o grupo militante palestino Hamas.

“Espero que não os tenham forçado a chegar a um acordo antes de terminar o que precisam de terminar, (que foi) a destruição do Hamas, para que o Hamas não possa levantar-se novamente e ameaçá-los novamente (dentro de alguns) anos. “Johnson disse a Blake Burman da NewsNation em “The Hill”.

O acordo de cessar-fogo, revelado na quarta-feira, deverá começar no domingo, e a sua primeira fase incluirá um cessar-fogo de seis semanas, bem como a libertação de 33 reféns de um número estimado de 94 pessoas, tanto vivas como mortas, que o Hamas mantém. por mais de um ano. .

O presidente Biden elogiou o acordo na quarta-feira, dizendo que chegar “este acordo não foi fácil”.

“Trabalho em política externa há décadas. Esta foi uma das negociações mais difíceis que já experimentei. “Chegamos a este ponto graças à pressão que Israel exerceu sobre o Hamas, apoiado pelos Estados Unidos”, acrescentou.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse numa entrevista no início desta semana que os Estados Unidos estavam “muito perto de um cessar-fogo e de um acordo de reféns” em Gaza.

“Em primeiro lugar, estamos muito perto de um acordo de cessar-fogo e de reféns, e penso que há uma possibilidade muito clara de o conseguirmos esta semana, antes de o Presidente Biden deixar o cargo”, disse Sullivan na segunda-feira.

Aparecendo no NewsNation na quarta-feira, Johnson disse que o acordo de cessar-fogo é uma “boa notícia”.

“É bom ver a violência parar”, acrescentou. “Esperamos que isso continue, mas (precisamos) ver todos os reféns libertados; (precisamos) ver todos os reféns contabilizados.”

