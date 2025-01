Ronald Reagan abriu o caminho para Trump 2.0

Imediatamente após o Motim de 6 de janeiro de 2021 por apoiadores de Donald Trump no CapitólioA ideia de que Trump pudesse assumir a presidência para um segundo mandato era praticamente impensável. Mas as condições que permitiram o seu regresso ao poder levaram décadas a ser elaboradas, começando com as políticas introduzidas pela primeira vez pelo Presidente Ronald Reagan.

Depois que o gás lacrimogêneo foi dispersado e o Capitólio foi liberado em janeiro de 2021, o FBI lançou o A maior investigação federal da história dos EUA. prender os responsáveis. Trump, que instou os manifestantes a “lutarem como o inferno”, confrontaria mais tarde uma acusação federal por seu papel no caos. Isto sem dúvida faria qualquer nova campanha presidencial parecer ridícula.

Então, como diabos Trump venceu?

Os comentaristas foram rápidos em culpar o tempo que os democratas estiveram no poder. O presidente Joe Biden deu as costas à classe trabalhadora? Sim, ele fez.mas isso não explica por que quase todos os grupos de votação mudaram em relação a Trump, que em seu primeiro mandato se tornou o primeiro presidente desde a Grande Depressão a deixar o cargo com menos empregos no país do que quando entrou.

Alguns argumentam que Biden saiu da corrida tarde demais. Mas ele estava atrás nas pesquisas antes mesmo de seu aparência desastrosa do debate. Outros dizem que a campanha de Kamala Harris foi também “acordei” ou que sua incapacidade de identificar o que o tornaria diferente de Biden era fatalmente prejudicial. Outros apontariam inflação recorde e outras pressões económicas.

Embora estas teorias se acumulem, nenhuma delas responde à verdadeira questão: como poderia um país com valores democráticos tão profundamente enraizados no seu espírito nacional eleger um presidente que os desafia abertamente?

A verdade é que o capitalismo democrático tem caminhado continuamente em direção a uma crise previsível nos últimos 45 anos, compreendendo três tendências que se reforçam mutuamente e que começaram durante a era Reagan: crescimento estagnado, desigualdade crescente e polarização crescente.

Claro, ele Comparação entre Trump e Reagan É exagerado. Mas o que é esquecido é como as políticas de Reagan criaram as condições para uma tomada de poder populista. Reagan chegou ao poder numa altura em que a taxa de crescimento era a mais elevada desde a revolução industrial. A desigualdade foi tendência descendentee quase todos partilharam os frutos do progresso.

Mas a administração Reagan virou as costas ao modelo de bem-estar social estabelecido pelos seus antecessores, em favor de Teoria e ideologia político-económica. do neoliberalismo. Os neoliberais rejeitaram a ideia de que os programas governamentais financiados por impostos são a melhor forma de melhorar vidas. Em vez disso, acreditavam que quando o mercado prospera, todos prosperam. E o mercado prospera quando o governo pare de ficar no caminho dele. As alíquotas dos impostos eram cortar drasticamente para os ricos, levando a uma ascensão rápida na desigualdade de rendimentos.

Desde a introdução da chamada Reaganomics na década de 1980, a parcela dos 1% e dos 10% mais ricos no rendimento e na riqueza tem vindo a aumentar. aumentando dramaticamente às custas de todos os outros. Esta é uma tendência global, mas tem sido mais acentuada nos EUA.

Isto foi agravado pela revolução da informação, criando uma enorme bônus de habilidade (ou seja, a diferença de salários entre trabalhadores qualificados e não qualificados). Combinando essa mudança para uma economia baseada em serviços com a crescente desindustrialização, isto exacerbou a já crescente disparidade de riqueza. As bases de produção em todo o Cinturão da Ferrugem foram ou estavam sendo fechadoo que acelerou a perda de empregos para trabalhadores manuais. Como resultado, a desigualdade está agora a aproximar-se dos níveis vistos pela última vez nos loucos anos 20.

A década de 1980 também marcou o fim da era de rápido crescimento. Na década de 1960, a economia americana estava crescendo em média em mais de 4% ao ano. Na última década, esse número foi de cerca de 2%. As implicações do rápido crescimento da desigualdade e do lento crescimento económico prejudicam profundamente aqueles que estão abaixo do limiar da pobreza.

O crescimento lento impede a economia de mitigar os efeitos da crescente desigualdade. Um bolo de crescimento mais lento e dividido de forma menos equitativa levou a uma geração em situação pior do que a dos seus pais.

Nos 40 anos anteriores à primeira vitória eleitoral de Trump, os salários reais por hora dos americanos sem diploma universitário (64 por cento da população) na verdade reduzido. Os salários dos trabalhadores com ensino médio caíram de US$ 19,25 para US$ 18,57, enquanto os trabalhadores que não concluíram o ensino médio tiveram um declínio de US$ 15,50 para US$ 13,66.

Vemos claramente os efeitos disto no mercado imobiliário; Em 2016, o trabalhador médio precisava trabalhar 40 por cento mais para comprar uma casa de tamanho médio do que em 1976.

Isto expõe uma profunda contradição no próprio cerne da democracia capitalista. Se a desigualdade está a aumentar e a maioria das pessoas está em situação pior, como poderá a maioria continuar a votar em partidos e presidentes que perpetuam um sistema que não os serve?

A resposta reside na terceira força motriz: a polarização política. Os políticos recorrem a tácticas eleitorais divisionistas para motivar os eleitores a votarem contra o outro lado. Estes são frequentemente apresentados como uma ameaça crescente para os EUA.

Os temas mudam: a guerra contra o terrorismo, a imigração, a teoria crítica da raça e do género. Mas a estratégia é a mesma. Distraia-se da principal contradição do sistema – uma democracia que serve principalmente as elites – concentrando a raiva noutras questões.

O resultado é uma cultura política de crescente polarização e radicalização tanto à direita como à esquerda. Esta polarização permite que posições populistas extremas entrem na esfera política. Também cria uma oportunidade para explorar um sistema político dividido com muitos eleitores que perderam a fé no sistema para tomar o poder com autoridade. Trump foi a primeira pessoa a aproveitar essa oportunidade.

Verdade seja dita, é surpreendente que outro “Donald Trump” não tenha acontecido antes. Tudo o que teria sido necessário seria que o candidato presidencial certo surgisse durante a campanha presidencial de 2008 entre Obama e McCain. Precisariam apenas de transformar em arma as condições que foram criadas na década de 1980: crescimento lento, desigualdade crescente e polarização crescente. Esta é a receita para a tomada populista do poder por Trump, que minou os próprios alicerces da cultura democrática americana.

Gilad Tanay é fundador e presidente do Instituto ERI, uma empresa de pesquisa especializada em impacto social e filantropia.

