Ronda Rousey dá à luz seu segundo filho com o marido Travis Browne

Ronda Rousey Recentemente, ela deu as boas-vindas ao segundo filho com o marido, Travis Browne, e confirmou isso nas redes sociais. Conseqüentemente, muitos fãs estão curiosos para saber mais sobre seu novo bebê. Rousey já é mãe de sua filha mais velha, La’akea Makalapuaokalanipo, a quem ela e Browne deram as boas-vindas em 2021. Ela também é madrasta dos dois filhos de Browne de seu casamento anterior com Erin Browne, Kaleo e Keawe. Rousey e Browne se casaram em agosto de 2017 no Havaí, terra natal de Browne.

Ronda Rousey dá à luz uma menina

Ronda Rousey e Travis Browne foram abençoados com seu segundo filho, uma menina chamada Liko’ula Pa’uomahinakaipiha Browne, em 9 de janeiro de 2025. O casal confirmou o nascimento por meio de uma postagem nas redes sociais.

O ex-lutador de MMA anunciou o nascimento através de um Instagram correspondência. “Nossa garotinha veio a este mundo durante uma tempestade de vento em uma cidade em chamas, muito grata por ter chegado em segurança”, escreveu Rousey, referindo-se aos incêndios florestais em curso que assolam a área metropolitana de Los Angeles.

A publicação continha um vídeo e três fotos. Tudo isso mostrava Rousey, Browne e sua filha mais velha interagindo com o recém-nascido.

Várias celebridades e colegas lutadores como Cassie Lee, Saraya Bevis, Brie Garcia e Charlotte Flair parabenizaram Rousey nos comentários.

Travis Browne também acessou seu Instagram para compartilhar o nascimento do bebê. “Bem-vindo a este mundo, La’akea Makalapuaokalanipō Browne. Você é incrivelmente amado! ele legendou a publicação.

Ronda Rousey anunciou que estava grávida de seu segundo filho em um painel da Comic-Con de San Diego no ano passado, onde promovia o lançamento de sua história em quadrinhos de estreia, Expecting the Unexpected.

O homem de 37 anos confirmou posteriormente o sexo da criança no Instagram. correspondência e uma entrevista com cômico. Na primeira ela refletiu sobre como sua personagem da história também estava grávida.