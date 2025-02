Rooney e Kate Mara estrelarão o novo filme Werner Herzog Bucking Fastard

Rooney e Kate Mara estão prontos para estrelar FASTARD BUCKINGUm novo filme de Werner Herzog. De acordo com um relatório do prazo, Herzog escreverá e dirigirá o filme. Bucking Fastard marca as irmãs da vida real Rooney e Kate trabalharão juntas em um filme.

O crédito mais recente de Rooney foi na cozinha, um drama de 2024 do cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios. Antes da cozinha, Rooney estrelou as mulheres de Sarah Polley conversando, que ganharam o Oscar pelo melhor roteiro adaptado. Os trabalhos notáveis ​​de Rooney incluem a Rede Social de 2011, The Girl With the Dragon Tattoo, 2015 e Nightmare Alley de 2021.

Kate, dois anos mais velha que Rooney, tem dois filmes que serão lançados no SXSW 2025: The Dutchman e The Astronaut. Kate também tem um papel de voz no vídeo Prime Invincible. Seus recentes empréstimos para televisão incluem a turma de ’09, Black Mirror e um professor. O cinema de Kate cobre mais de 25 anos, aparecendo em filmes como o Shooter de 2007, Quarteto Fantástico de 2015, The Marciano de 2015 e Chappaquiddick de 2018.

Herzog é um dos cineastas mais influentes do cinema alemão. Herzog é um ator, escritor, cineasta, documentário, cineasta, autor e diretor de ópera. Bucking Fastard é a primeira característica direcionada de Herzog desde o Family Romance, LLC de 2019. Herzog fez vários documentários desde então, incluindo a bola de incêndio de 2020: visitantes mais escuros do mundo, o incêndio dentro de 2022:

Requiem para Katia e Maurice Kraft e o teatro de pensamento de 2022.

O que é Bucking Fastard com Rooney e Kate Mara?

De acordo com Logline, “Bucking Fastard é baseado na história verdadeira das irmãs gêmeas inseparáveis ​​Joan e Jean, que vivem fora da sociedade”. Não se sabe o que interpretará a irmã Rooney e Kate.

Os produtores incluem Andrea Bucko e Emanuele Moretti, do Cobalt Sky Motion Picture Group, Ariel Leon Isacovitch e Agnes Chu.

A produção está programada para começar nesta primavera na Irlanda e na Eslovênia.

(Fonte: Prazo final)