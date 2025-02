Ross King Net Watch 2025: Quanto dinheiro ganha?

Rei de Ross Net Heritage em 2025 Isso reflete sua longa carreira em entretenimento e mídia. Desde a apresentação da televisão até a atuação e a produção, construiu uma carreira de sucesso e diversidade que continua a gerar riqueza. Como uma figura altamente respeitada na mídia britânica e americana, King continua sendo um nome notável no jornalismo de entretenimento.

Vamos explorar como Ross King continua a aumentar sua carreira e manter seu status de personalidade da mídia.

O que é os ativos líquidos de Ross King em 2025?

Ross King tem um patrimônio líquido estimado em US $ 5 milhões em 2025.

Sua riqueza vem de uma carreira de sucesso que cobre televisão, rádio, atuação e escrita. Como correspondente de Los Angeles para programas de café da manhã da ITV, como Good Morning Britain e Lorraine, King continua sendo uma figura -chave nos relatórios de entretenimento de Hollywood.

O que Ross King faz para ganhar a vida?

Ross King é um apresentador de televisão e rádio, ator, produtor e escritor.

Ele começou sua carreira de transmissão aos 17 anos com a Radio Clyde e rapidamente passou para a televisão, apresentando programas britânicos populares. Em 2000, ele se mudou para Los Angeles e tornou -se correspondente de Hollywood Entertainment, que abrange eventos do tapete vermelho, entrevistas de celebridades e shows de prêmios.

Os lucros de Ross King explicaram: Como o dinheiro ganha?

A entrada de Ross King vem de várias fontes importantes:

Apresentação da televisão

King é mais conhecido por ser o correspondente de Los Angeles para a ITV, aparecendo regularmente no Good Morning Britain e Lorraine. Ele relata eventos de Hollywood, entrevista com celebridades da Lista A e oferece notícias exclusivas de entretenimento.

Acomodação de rádio

Antes de se mudar para os Estados Unidos, King teve uma carreira de rádio bem -sucedida no Reino Unido, trabalhando com a Capital Radio e a BBC Radio 5. Ele continuou fazendo trabalho de voz e acomodações ocasionais no rádio.

Ação e trabalho de voz

King apareceu em filmes de Hollywood, como o dia depois de amanhã, o jogo morto e cruel. Ele também fez um trabalho de voz, especialmente como a voz do Reino Unido do American Express.

Performances teatrais

Antes de fazer a transição completamente para a transmissão, King atuou em várias produções teatrais, incluindo o Rocky Horror Show, Joseph e o incrível Technicolor Dreamcoat, e caras e bonecas.