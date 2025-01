Rota da Maratona de Mumbai insegura para atletas devido à poluição do ar: Fundação Awaaz

O percurso da Maratona de Mumbai não é seguro para os atletas que dele participam devido à concentração de PM 2,5, segundo a Fundação Awaaz, organização não governamental (ONG) que atua na área de ativismo ambiental.

“Em uma iniciativa de ciência cidadã na sexta-feira, 17 de janeiro, 48 horas antes da Maratona de Mumbai programada, a Fundação Awaaz usou um monitor baseado em sensor para registrar partículas PM2,5 em oito locais ao longo da rota da Maratona de Mumbai”, disse Sumaira Abdulali, fundadora da Awaaz. , em uma carta à Corporação Municipal de Bruhanmumbai (BMC) e ao Conselho de Controle de Poluição de Maharashtra (MPCB). “

“À luz da consistente má qualidade do ar demonstrada pelos monitores governamentais em áreas próximas ao longo dos últimos meses, pretendemos determinar o impacto da poluição do ar na saúde dos participantes da maratona, especialmente aqueles com problemas de saúde pré-existentes”, disse ele. adicionado. .

A organização que mediu a poluição do ar para o bem dos atletas descobriu que todas as oito áreas do percurso da maratona tinham concentrações de PM 2,5 bem acima do nível seguro da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 15 microgramas por metro cúbico.

A concentração de ar mais baixa foi encontrada na estrada Khan Abdul Ghaffar Khan, com uma faixa de 95 a 105 microgramas por metro cúbico. Mahim Retibunder registrou a maior concentração de PM 2,5, registrando entre 125 e 154 microgramas por metro cúbico na madrugada de sexta-feira (17 de janeiro de 2025), de acordo com leituras feitas pela Fundação Awaaz na preparação para a maratona de Mumbai. conduzido pela Tata e Procam Life International, que será realizado no dia 19 de janeiro.

“Dados os níveis preocupantes de poluição do ar em Mumbai nas últimas semanas e o fato de que a má qualidade do ar representa um sério risco à saúde, especialmente para atletas de resistência e aqueles envolvidos em atividades esportivas ou de lazer, solicitamos que o BMC, o MPCB e outras autoridades reguladoras sejam realizando testes oficiais para determinar a qualidade do ar de PM 2,5 ao longo do percurso da Maratona usando suas vans móveis de monitoramento. Solicitamos a todas as autoridades reguladoras que emitam oficialmente avisos de saúde apropriados aos participantes”, disse Abdulali na carta.