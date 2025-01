Roy Kiyoshi analisa o destino do famoso jovem artista que morrerá tragicamente em 2025, quem?

Jacarta – O mundo do entretenimento ficou mais uma vez chocado com as últimas previsões do cartomante Roy Kiyoshi. Em sua previsão, Roy prevê que eventos bastante surpreendentes ocorrerão em 2025, um dos quais é a trágica morte de um jovem artista.

“Vi um artista morrer tragicamente, seja num acidente ou numa doença”, disse Roy Kiyoshi numa transmissão do YouTube carregada na sua conta do YouTube.

“Não posso dizer quem foi, porque minha visão era muito clara. Ele não é muito velho, pode-se dizer que ainda é jovem”, acrescentou.

Roy acrescentou que a saída deste jovem artista iria chocar muito o público. Ele também disse que o artista era uma figura bastante conhecida na indústria do entretenimento.

“A morte deste artista foi inesperada e chocou o público”, frisou.

Além de prever a morte, Roy também viu discórdia na vida doméstica de vários artistas.

“A infidelidade (em 2025) existe. Bem casado, o casamento também está bem. Houve um caso e um divórcio”, disse Roy.

Ele mencionou as iniciais A e S como duas figuras públicas que estavam se divorciando. Além disso, Roy também previu que haveria conflitos entre mães e filhos entre os artistas.

 Roy Kiyoshi Foto: Resposta da tela de vídeo do YouTube de Deddy Corbuzier

“Também vi que havia conflito entre mãe e filho”, acrescentou.

A previsão de Roy Kiyoshi, é claro, provocou diversas reações dos internautas. Há quem acredite e se preocupe, mas também há quem veja isso apenas como uma forma de entretenimento.

“Devemos sempre nos lembrar de Allah, seja em casa, seja viajando em um veículo, em nossos corações sempre fazemos dhikr ou oramos, porque não sabemos quando e onde nossa era terminará, por isso devemos sempre nos lembrar de Allah para que possamos proteja-o do perigo e mesmo que seu destino esteja completo em um estado de lembrança de Allah,“, escreveu um usuário de mídia social.

“Acredite em Deus, Deus todo-poderoso e grande, não se preocupe, deixe tudo para quem tem amiin yrb,acrescentou o internauta.

“Podemos escolher o positivo ou o negativo, o importante é que no próximo ano de 2025 teremos bênçãos e sucessos abundantes, amém.“, disse outro.