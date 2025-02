Royal Enfield Guerrilla 450 faz sua estréia na Indonésia no IIMS 2025

Yakarta, vivo – Royal Enfield apresentou oficialmente sua motocicleta moderna de roadster, os guerrilheiros dos anos 450, no Salão Automóvel da Indonésia (IIMs 2025), realizado em Jiexpo Kemayoran, Central Yakarta.

Projetado para ser resistente, receptivo e oferecer uma experiência de condução que cobre tudo, os Guerrilhas 450 são uma motocicleta poderosa construída para conquistar várias terras.

Anindya Dwiesti, gerente regional de marketing da Royal Enfield da Ásia-Pacífico, explicou que os guerrilheiros 450 se desenvolveram junto com o Himalaia, outra marca icônica da marca.

 Royal Enfield Guirella 450

“Esta motocicleta foi meticulosamente projetada para se destacar em estradas urbanas e sinuosas”, disse Dwiati em Yakarta.

“Estamos muito satisfeitos por ter tentado essa bicicleta e montá -la em todo o mundo. É o tipo de motocicleta que realmente cresce nos ciclistas, incutindo confiança e melhorando sua experiência de dirigir”, acrescentou.

Dwiesti também expressou sua crença de que a comunidade leal de Royal Enfield na Indonésia teria um momento excepcional com os anos 450.

“Com sua excelente posição de condução, seu excelente gerenciamento e excelente desempenho do motor, temos certeza de que será o favorito entre os ciclistas”.

Este roadster premium é impulsionado pelo novo e avançado motor de cilindro 452cc de Royal Enfield, motor de cilindro Sherpa 452cc, refrigerado líquido, projetado para oferecer desempenho real do roadster.

Com uma última geração 4 válvulas DOHC, o motor produz impressionantes 40 ps a 8.000 rpm e um torque máximo de 40 nm a 5.500 rpm, com mais de 85% do par disponível até 3.000 rpm.

O sistema de resfriamento de água inclui uma bomba de água integrada, um radiador de dupla etapa e desvio interno, o que garante o controle ideal da temperatura para o desempenho máximo em qualquer condição.

Uma transmissão de velocidade de 6 com a assistência e a embreagem deslizante melhora o conforto de acionamento de alta velocidade ao adicionar uma camada de segurança adicional.

Ao cobrir a tecnologia moderna, os 450 guerrilheiros são equipados com navegação de mapa completa acionada pelo Google Maps, que oferece instruções de voz guiadas em mais de 120 idiomas.

Além da navegação, a interface fornece controle de música, previsões climáticas e informações integrais do veículo, todas acessíveis através do aplicativo Royal Enfield Tripper Dash.

Os 450 guerrilheiros estão disponíveis em três variantes de cores: Black Beach, com um preço de IDR 149,9 milhões, e a fita azul e amarela de Brava, cada uma com um preço do IDR 151,2 milhões.