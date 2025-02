Shenzhen, Viva – A indústria automotiva está crescendo com a presença de tecnologia eficiente de veículos híbridos. Uma das últimas inovações do BYD com o modelo de vedação de 05 dm-i.

Este veículo é um sedan híbrido de plugue, que pode percorrer a uma distância de até 2.000 km em carga e combustível. Isso significa que este carro pode ser usado para a viagem de ida e volta de Yakarta a Surabaya sem a necessidade de passar pela estação de serviço.

Mencionado acima Long Live Automotive de CarnewschinaSegunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, Byd Seal 05 DM-I será lançado oficialmente na China em 10 de fevereiro, depois de abrir a ordem prevista a partir de 7 de janeiro.

Este carro é oferecido em três variantes com uma faixa de preço de 89.800 – 109.800 yuan ou cerca de RP204 milhões – RP249 milhões. Com esse preço, o BYD oferece desempenho superior e eficiência extraordinária de combustível.

Em termos de design, o Seal 05 DM-I carrega o último conceito da série Ocean BYD. A frente mostra um rack moderno com iluminação LED elegante. Enquanto estiver na parte de trás, há um modelo de luz traseira através da fuga oculta e escape esportes e futurista.

As dimensões deste carro cobrem um comprimento de 4.780 mm, largura de 1.837 mm e uma altura de 1.515 mm, com uma distância entre eixos de 2.718 mm. Ao contrário do modelo anterior, este carro tem uma altura de mais de 20 mm em comparação com o Destruidor BYD 05.

A principal vantagem do selo BYD 05 DM-I é encontrado no sistema PHM-I 5.0. Este carro trabalha com um motor a gasolina de 1,5L com uma potência máxima de 99 cavalos de potência, bem como um motor elétrico com uma potência máxima de 161 hp.

A bateria está disponível em dois recursos, ou seja, 7,68 kWh e 15.898 kWh, o que fornece uma gama de eletricidade pura de 43 km e 90 km, respectivamente. Com o consumo de combustível de apenas 33 km por litro, este veículo oferece uma eficiência extraordinária para os usuários.

O interior deste carro também é projetado luxuosamente, usando uma combinação de cinza e bege. Outras características interessantes incluem a tela de controle médio que pode ser girada, painéis de instrumentos LCD, volante multifuncional D na forma de A D, bem como um console médio equipado com alavanca de engrenagem de vidro, dois xícaras e carga sem fio.