RPF alerta contra o vandalismo das propriedades ferroviárias

A Força de Proteção Ferroviária (RPF) tomará medidas estritas contra criminosos que são entregues a atos de destruição/ danos à propriedade ferroviária. “A propriedade ferroviária é um ativo nacional, e qualquer ato de propriedade ferroviária prejudicial é ilegal. A RPF fez a segurança necessária em coordenação com os governos estaduais e as autoridades da GRP para garantir a segurança dos passageiros e proteger a infraestrutura ferroviária “, disse um comunicado oficial na quinta -feira.

As equipes especiais de RPF foram constituídas para identificar os culpados por trás dos recentes incidentes do vandalismo, especialmente os danos a 73 janelas de vidro dos treinadores da CA do trem número 12561 Swatantrata Senani Express (Jaynagar-New Delhi) na estação de Madhubani Railway que possuía que possuía tinham tido Criou pânico e pânico e caos entre os passageiros ferroviários.

Embora um menor tenha sido mantido com a ajuda de evidências técnicas e outras pessoas, a pesquisa sobre o caso está ativamente em andamento para identificar e impedir outras pessoas envolvidas em outros incidentes semelhantes de vandalismo, acrescentaram a libertação.