RPF registra maior número de prisões por venda de ingressos em 2024

A Força de Proteção Ferroviária (RPF) registrou maior número de prisões em 2024 por venda de passagens em comparação a 2023.

Os comboios testemunham um aumento da procura de passageiros durante festivais como Deepavali e Pongal, e o aumento múltiplo da procura é explorado através de práticas como a emissão de bilhetes e o marketing negro.

Para evitar isso, as células cibernéticas da RPF examinam periodicamente os padrões de reserva para identificar anomalias e realizam operações direcionadas às bilheterias e aos cibercafés. Além disso, o RPF monitoriza atividades suspeitas em plataformas de reservas online, incluindo reservas em massa e transações irregulares. A RPF, juntamente com a Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), desativou contas suspeitas.

Em 2024, a RPF registou um total de 71 casos de venda de bilhetes, incluindo sete casos em instalações ferroviárias e 64 fora de instalações. Destes casos, 13 estão sob investigação e 16 estão em julgamento. Um total de 76 pessoas foram detidas por venda de bilhetes, dos quais o tribunal concedeu fiança em 23 casos, a RPF num e um total de 43 pessoas foram condenadas. Um total de ₹ 3,35 lakh em multas foi arrecadado.

Em 2023, foram registados um total de 57 casos, incluindo seis em instalações ferroviárias e 51 fora das instalações. 59 pessoas foram presas, 27 pessoas foram condenadas e os infratores foram cobrados com multa de ₹ 2,07 lakh. Funcionários da RPF disseram que as batidas aumentarão nos próximos dias e a venda de ingressos será completamente erradicada com o uso de tecnologia moderna.