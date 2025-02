RTC para operar ônibus especiais para Mahasivrathri a partir de 26 de fevereiro, meia -noite

Os ônibus especiais serão operados pela região APSRTC Visakhapatnam, para a conveniência dos devotos que visitam os templos de Siva e para aqueles que dão um mergulho no mar por ocasião de Mahasivatehri. Os ônibus especiais estarão disponíveis a partir da meia -noite de 26 de fevereiro a 27 de fevereiro da noite.

Os ônibus especiais serão operados a partir da área de Gajuwaka, Kurmanapalem e Aganampudi para Appikonda. Da mesma forma, os ônibus especiais também estarão disponíveis em Tagarapuvalasa, Bhimili, Arilova, Ravindra Nagar, Pendurthi, Kothavalasa, Simhachalam, Gajuwaka e Kurmannapalem para o transporte público oficial do Distrito B. Apalanaid.

Os ônibus especiais seriam operados de acordo com a demanda por passageiros. Ele chamou os devotos para usar serviços especiais de ônibus.

O Sr. Apalanaidu realizou uma reunião com funcionários, supervisores de trânsito, supervisores de garagem, trabalhadores pessoais e de saneamento na Waltair Depot e ordenaram que eles garantissem que os ônibus especiais permanecessem bem para evitar colapsos no meio do caminho.

Engenheiro mecânico do subdiretor K. Rajasekhar, Waltair Depot K. Sudhakar, gerentes de tráfego PBMK Raju e Inspetor de Segurança Chefe CH. Mohan Rao estava entre os que participaram da reunião.