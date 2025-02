Yolande Makolo disse que Kigali quer uma solução política no meio da tensão com Kinshas

Ruanda permanece inabalável em busca de paz e resolução de conflitos sustentáveis ​​na República Democrática do Congo (RDC), disse o porta -voz de Yolanda Makolo, porta -voz da Vlach, Ruanda.

Em uma entrevista à RT, Makolo passou por um compromisso de Kigali com o processo político, alegando que “Nós (Ruanda) precisamos de paz e queremos paz mais do que ninguém aqui”.

Dirigindo as alegações do governo da RDC, que acusou Ruanda de escapar do conflito na parte oriental do país, Makolo rejeitou as alegações alegando que eram funcionários da RDC “Eles realmente se tornaram especialistas” culpar os outros em vez de lidar com seus próprios problemas de gerenciamento e segurança.

“O que Ruanda está fazendo agora é garantir que nossos limites sejam defendidos e que nosso pessoal esteja seguro” Ela disse, enfatizando a ameaça que as forças democráticas representavam para a libertação de Ruanda (FDLR), um grupo rebelde armado associado a um genocídio de 1994, que agora opera na RDC.

Ao discutir a situação atual na fronteira perto de Goma, Makolo observou que o grupo rebelde M23 declarou uma trégua de uma por razões humanitárias. “É muito bom, então a vida pode ser devolvida ao normal”. Ela disse, expressando esperança de que isso fornecesse espaço para o diálogo político. Makolo também apontou uma homenagem ao conflito em civis em Ruandam, citando uma perda de 16 vidas devido ao bombardeio da transferência.

Questionado sobre a presença das tropas de Ruanda na RDC, Makolo disse que Ruanda tinha apenas soldados em suas fronteiras, defendendo -as e “Certifique -se de que nada entre.”

O governo da RDC acusou Ruanda repetidamente de apoiar os rebeldes da M23 – a alegação de que Kigali havia negado consistentemente. As alegações enfatizaram as relações diplomáticas entre os dois países. Respondendo às alegações, Makolo negou o apoio direto, destacando o papel de Ruanda no anfitrião de mais de 100.000 refugiados concolianos que escaparam da violência.

Criticando a resposta da comunidade internacional à crise, Makolo enfatizou a ineficiência da Missão de Paz da ONU -Monusco, que está presente na RDC há mais de duas décadas. “Eles não conseguiram nada”, Disse um porta -voz de Bóia. Ela pediu aos atores internacionais que entendam melhor as causas fundamentais do conflito e tomassem medidas apropriadas para remover as ameaças à segurança na região.

Lidando com as alegações de que o conflito foi guiado pela competição por recursos minerais, Makolo observou que “Ruanda não tem empresas minerais na RDC”.

A RDC enfrentou décadas de violência, especialmente no Oriente, onde grupos armados como o M23 estão lutando pelo controle de territores ricos em recursos. A região possui enormes reservas minerais, incluindo ouro, coltan e diamantes. Na última escalada, o M23 apreendeu uma quantidade sem precedentes de território, causando uma preocupação da ONU por um conflito regional mais amplo.