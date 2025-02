O estado africano acusou a Bélgica de “interferência externa injustificada”, que mina os esforços regionais de resolver conflitos no Dr. Congo

Ruanda suspendeu o acordo de cooperação de cinco anos com a Bélgica, acusando -o de ocupar lados em um atual conflito armado na República Democrática do Leste do Congo e “Desenvolvimento politizante”.

O Ministério das Relações Exteriores da África Oriental anunciou a decisão na terça -feira, depois que a Bélgica acusou Kigali de apoiar os rebeldes do M23, que apreendeu duas cidades da capital nas províncias do norte e do sul de Kiva em ataques renovados às forças e forças de paz congolianas. Milhares de pessoas, incluindo crianças, foram mortas na antiga colônia belga nas últimas semanas, segundo a ONU.



“A Bélgica liderou uma campanha agressiva, juntamente com a RDC, com o objetivo de sabotar a abordagem de Rund para financiamento de desenvolvimento, incluindo instituições multilaterais”, “” O ministério declara em comunicado.



“Esses esforços mostram que não há mais uma base saudável para a cooperação no desenvolvimento com a Bélgica. Consequentemente, Ruanda suspende o restante do programa de ajuda 2024-2029, duplo-face, “ Foi adicionado.

De acordo com o site da Embaixada de Bruxelas em Kigali, o orçamento da Bélgica é de 95 milhões de euros (US $ 99 milhões).

O conflito das décadas no Dr. Congo aumentou as relações entre Kinshase e Kigali. O governo congoônico argumentou repetidamente que o estado vizinho fornece apoio do M23, uma das várias dezenas de milícias que lutam para controlar os ricos recursos minerais da região leste. No ano passado, o grupo de especialistas da ONU também informou que cerca de 4.000 Ruver Ruanda lutou com militantes.

Leia mais:

Apesar de negar consistentemente as alegações, Kigali enfrentou uma condenação internacional generalizada do retorno das hostilidades no início do ano.

Os líderes regionais coordenam os esforços, incluindo um resumo conjunto recente na Tanzânia para encerrar o conflito, no meio do chamado do país de países, incluindo a Rússia.

Ruanda disse na terça -feira que a Bélgica “Decisão política”, “ O que é um objetivo para “sabotar” A abordagem de Cigali para o financiamento do desenvolvimento é “Um distúrbio externo desempregado que mina o procedimento de mediação sob a orientação da África”.











“Ruanda não será assediado ou chantageado em comprometer a segurança nacional”, “ A nação africana declarou, repetindo que “O único objetivo é o limite seguro e o fim irreversível da política do extremismo étnico violento em nossa região”.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Belga, Maxime Transet “Violação da integridade territorial” Dr. Kong.



“Isso levaria a medidas relacionadas à nossa cooperação que Ruanda agora prevê”, “” Ele disse no post em X.

No ano passado, Ruanda explodiu para nós “Realidade distorcida” Depois que Washington também criticou Kigalia por supostamente apoiar o lutador do M23. O ex -presidente dos EUA, Joe Biden, solicitou que Ruanda imediatamente removesse suas forças de defesa e sistemas de foguetes de um país vizinho problemático.