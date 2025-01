Rubén Amorim ficou furioso, a tela da TV do vestiário quebrou

Inglaterra, AO VIVO – O técnico do Manchester United, Ruben Amorim, ficou furioso depois que seu time sofreu uma derrota por 1 a 3 para o Brighton & Hove Albion na Premier League, domingo, 19 de janeiro de 2025, em Old Trafford.

Leia também: Desistindo de ser fã do MU, Kiai Ma’ruf Amin faz de tudo para apoiar o ManCity

Esta derrota fez com que o Manchester United caísse para o 13º lugar na classificação da Premier League nesta temporada. Eles conquistaram apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

correio diário relata que Rubén Amorim ficou furioso no vestiário. Ele não conseguiu esconder sua frustração com o desempenho do Man United e acidentalmente quebrou a tela da televisão que mostrava as táticas habituais do time.

Leia também: Kiai Ma’ruf Amin prevê os campeões da Premier League 2024/2025, não o Liverpool!

Embora o incidente da quebra da tela da TV tenha sido acidental, foi o suficiente para mostrar o nível de tensão que Amorim sentia. Fiquei muito frustrado com o desempenho da equipe.

Ainda na coletiva de imprensa pós-jogo, Amorim não hesitou em dizer que seu atual Man United é o pior da história do Clube.

Leia também: Rubén Amorim poderia dizer que o Manchester United é agora o pior da história

“Somos a pior equipa da história do Manchester United”, disse Amorim, citado pelo Esportes no céu.

A tela tática quebrada precisa ser reparada imediatamente para que possa ser usada novamente antes da importante partida da Liga Europa contra o Glasgow Rangers na manhã de sexta-feira, WIB, 25 de janeiro de 2025.

Amorim é conhecido como um gestor de caráter intenso e grandes ambições. Não é de surpreender que ele esteja muito decepcionado, pois sua equipe só conseguiu uma vitória nos últimos cinco jogos.

A única vitória veio na partida contra o Southampton, time que ocupa o último lugar na classificação da Premier League.

O treinador português exige melhor desempenho dos seus jogadores, especialmente antes do jogo contra o Glasgow Rangers. Porque é considerado crucial reconquistar a confiança da equipa.

Com intensa atenção da mídia e dos torcedores, Amorim enfrenta um enorme desafio para devolver o Manchester United às vitórias.