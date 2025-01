Rubén Amorim: O Liverpool é melhor, mas o Manchester United pode vencer

Liverpool, AO VIVO – O técnico do Manchester United (MU), Rubén Amorim, está confiante de que seu time tem chances de vencer o Liverpool em Anfield, na partida da Premier League, no domingo, 5 de janeiro de 2025, às 23h30.

Leia também: Este jogador do clube da Premier League está pronto para defender a seleção da Indonésia, mas é tarde demais!

Desde que Amorim substituiu Erik ten Hag como treinador do MU, o time apelidado de Red Devils sofreu cinco derrotas na Premier League, três delas nos últimos três jogos, e caiu para a 14ª colocação na classificação com 22 pontos.

O MU está mais próximo da zona de rebaixamento (seis pontos de diferença) do que da zona dos quatro primeiros (14 pontos de diferença).

Leia também: O Manchester United sacrifica Marcus Rashford por este atacante feroz

“No futebol tudo pode acontecer”, disse Amorim, citado no sábado no site oficial da Premier League.

Quando o MU passava por momentos difíceis, o Liverpool não encontrou dificuldades com o novo técnico Arne Slot. Até o momento, é o time mais acirrado da Premier League e da Liga dos Campeões, e avançou para as semifinais da Copa da Liga.

Leia também: Sinceramente, Maguire revela os motivos pelos quais MU está cada vez mais destruído com Amorim

“No momento eles (Liverpool) são melhores que nós, mas podemos vencer qualquer jogo. Temos que nos concentrar não no contexto, mas no nosso próprio desempenho”, disse Amorim.

 Jogadores do Manchester United, Rasmus Hojlund e Casemiro

Em 10 jogos, o Liverpool dominou com cinco vitórias, enquanto o MU venceu três.

Desde março de 2016, o Liverpool nunca perdeu para o MU jogando em Anfield em todas as competições, com sua maior vitória ocorrendo há dois anos, com um placar de 7-0.

“Concentro-me apenas no desempenho e na preparação da equipa. Sabemos o que nos espera, mas no próximo jogo tudo pode acontecer”, disse o treinador do Sporting Lisboa.

Sobre Marcus Rashford, Amorim disse que o jogador não jogará contra o Liverpool porque está doente.

“A situação continua a mesma, mas ele está doente. Acho que sairá esta semana. “Ele não treinou, então vamos ver o que acontece a seguir”, finalizou (Ant).