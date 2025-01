Ruben Fleischer dirigirá The Sun Always Sets in the West para a Lionsgate

O cineasta de Zombieland, Ruben Fleischer, entrou em negociações para dirigir o próximo O sol sempre se põe no oeste filme. Mais detalhes sobre seu enredo e personagens ainda estão sendo mantidos em sigilo.

Além de ser conhecido por seu trabalho nos filmes Zombieland, Fleischer também dirigiu mais dois filmes de destaque para a Sony Pictures, Venom: Let There Be Carnage, de 2021, estrelado por Tom Hardy e as protagonistas de 2022, estreladas por Tom Holland. Ele também dirigiu recentemente dois episódios da série Medical St. Denis, que acabava de receber a renovação da segunda temporada da NBC.

Quem está envolvido em The Sun Always Sets in the West?

O sol sempre se põe no oeste foi escrito por Scott Barkan e Gregg Zehentner. O filme será produzido por Norman Aladjem, Ray Moheet e Tim Honigman através de sua principal bandeira de entretenimento. No momento, o projeto não possui data de lançamento e lançamento anexada.

Isso marca a mais recente colaboração de Fleischer com o The Studio, depois de assinar para dirigir o aguardado Now You See Me 3, que está atualmente em pós-produção. Fleischer dirige a partir de um roteiro escrito pelo cantor Eric Warren, Seth Grahame-Smith e Michael Lesslie. Chegando aos cinemas em 14 de novembro de 2025, a última parcela contará com o retorno de Jesse Eisenberg como Danny Atlas, Mark Ruffalo como Dylan Rhodes, Woody Harrelson como Merritt McKinney, Dave Franco como Jack Whiler, Isla Fisher como Henley Reeves, Lizzy Caplan como Lula May e muito mais. Treequel também introduziu novos personagens, interpretados por Dominic Sessa, Justice Smith, Ariana Greenblatt e Rosamund Pike.