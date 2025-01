Ruben Onsu estava ausente, a presença de Jordi Onsu no meio da família Sarwendah quando o Ano Novo Chinês estava no centro das atenções

Yakarta, vivo – O Ano Novo Chinês desta vez foi comemorado de maneira muito animada por Sarwendah e sua família. Sarwendah parece muito feliz porque sua família extensa pode se reunir para se alegrar com o Ano Novo Chinês.

Essa tradição chinesa é sempre bem -vinda, com Sarwendah, muito animado de ano para ano. Não apenas a reunião, Sarwendah e sua família também celebraram um jantar juntos para fortalecer o sentimento de parentesco para receber o novo ano. Mova para conhecer a história completa, vamos lá!

“Jantar em família”, escreveu Sarwendah no Instagram, citado na quarta -feira, 29 de janeiro de 2025.

Na foto carregada com o Instagram, Sarwendah se parece com todas as roupas vermelhas, que é uma cor icônica do Ano Novo Chinês. Acredita -se que essa cor vermelha seja um símbolo de prosperidade e sorte, se usado ao receber o novo ano. Não apenas Sarwendah, outros membros da família também usavam cores vermelhas brilhantes, incluindo suas duas filhas, como Thalia, Thania e Beto.

No entanto, existem coisas diferentes das celebrações do Ano Novo Chinês deste ano. Sarwendah comemora o Ano Novo Chinês desta vez como mãe solteira, porque ela se divorciou oficialmente de Ruben Onsu em setembro de 2024. Mesmo quando a família extensa se encontrou para celebrar o Ano Novo Chinês, a presença de Ruben Onsu não parecia ser apenas para conhecê -la crianças.

Em vez de Ruben Onsu, os usuários da Internet realmente destacaram a presença da irmã de Sarwendah -em Jordi Onsu. O irmão mais novo de Ruben Onsu tirou uma foto com a família extensa de Sarwendah, embora agora seu irmão não seja mais um marido.

Sabe -se que Jordi Onsu e Ruben Onsu têm um hostil e o relacionamento entre os dois é menos tomado bem. No entanto, não frequentemente, Jordi Onsu estava perto de Sarwendah, mesmo quando a ex -esposa de Ruben Onsu estava sendo tratada no hospital.

Os usuários da Internet também questionaram onde a existência de Ruben Onsu neste dia encorajador, especialmente para seus filhos.

“Por que o irmão de Ruben é que ainda se dá bem com Sarwendah? Enquanto Ruben não está lá”, disse os usuários da Internet.

“Apenas Ruben Onsu não estava presente”, disse outro.

“Onde está Ruben Onsu?” De novo.

Para obter informações, há rumores de que o lar de Sarwendah e Ruben Onsu rachaduras desde o início de 2024. Ambos nunca trabalharam juntos, mesmo no conteúdo das redes sociais. Finalmente, Ruben Onsu processou pelo divórcio em Sarwendah em 11 de junho de 2024 e ambos se divorciaram oficialmente em 24 de setembro de 2024. Sarwendah recebeu a custódia das duas filhas de seu casamento.