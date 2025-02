Rubio alerta o Panamá no canal, dizendo que o estado atual é “inaceitável”

Rubio alerta o Panamá no canal, dizendo que o estado atual é...

O secretário de Estado, Marco Rubio, enviou um aviso ao Canal do Panamá, dizendo que o estado atual da rota comercial é “inaceitável”.

De acordo com Um resumo Desde a reunião de Rubio com o presidente de Panamano, José Raúl Mulino, publicado pelo Departamento de Estado, Rubio disse que deve haver “mudanças imediatas” sobre como os Estados Unidos operam com o canal.

“O secretário Rubio informou o presidente Mulino e o ministro Martínez-Coila hoje na Cidade do Panamá para enfrentar desafios regionais e globais críticos”, afirmou o resumo.

O Departamento de Estado disse que Rubio e o presidente Trump determinaram que a ameaça representada pelo Partido Comunista Chinês nas operações do canal viola o tratado sobre a neutralidade permanente e a operação do Canal do Panamá.

“O secretário de Rubio deixou claro que esse status quo é inaceitável e que, na ausência de mudanças imediatas, ele exigiria que os Estados Unidos tomassem as medidas necessárias para proteger seus direitos sob o tratado”, afirmou o comunicado.

Rubio agradeceu a Mulino, elogiando sua liderança regional em apoio aos esforços da democracia da Venezuela e disse que era uma “conversa produtiva”.

Apenas alguns dias atrás, Mulino disse que seria “impossível” negociar ao devolver o canal ao controle de nós.

Mulino conversou com jornalistas e disse que esperava falar com autoridades americanas sobre imigração, segurança e luta internacional contínua contra o tráfico de drogas. Não ficou claro se eu poderia discutir os problemas com Rubio.

O presidente Trump continuou com seus pedidos para retomar o Canal do Panamá, um de seus problemas prioritários em seus primeiros dias no cargo. Ele criticou o governo Carter por vender o canal construído nos Estados Unidos para o Panamá. Também fiquei chateado com os preços de alto tráfego e a influência chinesa na área.

