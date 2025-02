Rubio: Estados Unidos se afastando da ‘ajuda externa que é boba’ ‘

O secretário de Estado, Marco Rubio, disse na segunda -feira que os Estados Unidos estão se afastando da ajuda externa “boba”, não da ajuda externa.

“Não estamos nos afastando da ajuda externa”, disse Rubio em entrevista em “The David Webb Show”, de SiriusXM, com o apresentador convidado Scott Jennings. “Estamos nos afastando da ajuda externa que é boba, que é estúpida, que desperdiçou dinheiro dos contribuintes dos EUA.

“Simplesmente não vamos continuar fazendo isso”, continuou Rubio.

Rubio disse que o Departamento de Estado está revisando os compromissos americanos de ajuda externa, de acordo com a ordem executiva do presidente Trump, congelando uma nova assistência por três meses para permitir que o governo determine se a programação está alinhada com a política externa de Trump.

Rubio deixou claro que os Estados Unidos continuarão enviando ajuda para países onde há questões de “as pessoas vão morrer de fome? Vamos ter uma fome? Isso vai desestabilizar um país de uma maneira negativa para o nosso interesse nacional e abrir a porta para que jihadistas radicais ou outros aproveitem?

“Vamos continuar fazendo isso”, disse Rubio.

Rubio disse que o Departamento de Estado está analisando a ajuda em lugares onde, disse ele, a definição de “ajuda humanitária” se tornou muito expansiva. Ele disse que esses programas não devem ser o fardo dos contribuintes dos EUA.

“O problema é que a definição de humanitária se expandiu além disso, para todos os tipos de outras coisas que não fazem sentido. Isso não significa que sejam más idéias. Alguém deveria fazer isso. Não deve ser o contribuinte americano ”, disse ele.

A ordem executiva de Trump permitiu ao Departamento de Estado emitir uma isenção que isenta certos programas de congelamento de fundos. Rubio fez isso, anunciando alguns dias depois que tratamentos e medicamentos para salvar vidas não estariam sujeitos a congelamento. A isenção não especificou quais programas estariam isentos de congelamento, segundo relatos, causando alguma confusão nas clínicas no exterior.

Alguns expressaram especificamente preocupações sobre o programa de emergência do presidente para o revezamento SIDA (Pepfar), que salvou mais de 25 milhões de vidas desde que foi lançado em 2003.

Quando perguntado sobre Pepfar na entrevista de segunda -feira, Rubio disse que apóia o programa, mas espera ter dúvidas sobre isso. Ele disse que o programa deve ser menor se for eficaz.

“Eu sou um apoiador da Pepfar. Eu estive no Congresso. Agora sou como secretário de Estado. É um programa que queremos continuar. Obviamente, teremos perguntas sobre isso ”, disse ele. “Olha, se Pepfar funciona bem, é um programa que deve ser menor com o tempo, não maior, certo? Como está evitando o HIV, está evitando a disseminação do HIV, para que as pessoas não sejam positivas porque sua carga viral é reduzida, elas não o transferem para seus filhos.

“Então, idealmente, é um programa que, com o tempo, é reduzido, não se expande, porque menos e menos pessoas recebem HIV ou o transmitem aos filhos. Esse sempre foi o objetivo de uma geração livre da Aids, então nenhuma criança nasceu com HIV ”, continuou Rubio.

“Mas é um programa que eu apoiei e queremos continuar fazendo isso”, acrescentou.

