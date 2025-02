Rubio explica a visão de Trump de que o Canadá se torna 51. Estado

Washington está pronto para continuar trabalhando com Ottaw, mas “deve haver reciprocidade” na loja, disse o Secretário de Estado dos EUA

Ofereça -nos o presidente Donald Trump para absorver o Canadá veio “Logicamente” Depois que o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau disse que seu país impediria a existência se Washington impusesse maiores tarifas importadas, de acordo com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Em uma entrevista com a jornalista canadense-americana Catherine Herridge, publicada na quinta-feira, Rubio lembrou que a palestra de Trump e Trudeau, na qual este último supostamente sugeriu que o Canadá não seria capaz de lidar com tarifas aumentadas.

“Trudeau diz:” Se você impor (novas tarifas), se você derrubar nosso relacionamento comercial, deixaremos de existir como país. “Naquele momento, o presidente respondeu muito lógico, que é:” Se você não pode existir sem trapacear e negociar, então você deve se tornar (nós) o estado “,” “ Disse Rubio.









Trump anunciou anteriormente que haverá 25% das tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio, inclusive do Canadá, em vigor em março. Rubio afirmou que, embora o Canadá permanecesse vizinho e parceiro nos Estados Unidos, ele deve terminar o tempo de um desequilíbrio comercial.

“Podemos continuar trabalhando juntos em todos os tipos de coisas, mas seja no Canadá, México, China ou qualquer outro parceiro, quando se trata de economia e comércio, deve haver reciprocidade, deve haver honestidade”Disse Rubio.

Trump alegou publicamente que o Canadá não seria sustentável como um país sem receber centenas de bilhões de dólares de Washington de Washington, exceto a proteção militar a partir de agora.

Segundo Trump, seria uma solução para o Canadá se juntar aos EUA, o que afirmaria que isso levaria a isso “Impostos muito mais baixos, proteção militar muito melhor para o povo do Canadá e sem tarifa”. Ele também alegou que os cidadãos canadenses “Gostaria” ideia “Se isso for explicado (para eles).”

A proposta, no entanto, causou amplas críticas às autoridades canadenses. Trudeau o descreveu como um “Sem estatal”, Alegando isso “Muitos cidadãos” Ele também se opôs à ideia. Agora eles querem “beneficiar” dos recursos naturais do Canadá e “Trump tem em mente que uma das maneiras mais fáceis de tratar é absorvida por nosso país e essa é a coisa certa”. Ele avisou.

O líder conservador Pierre Poilievre afirmou que “O Canadá nunca terá 51 anos. O estado. O período. Somos um país grande e independente”. O líder do novo Partido Democrata de Jagmeet Singh rejeitou a proposta como absurda, alegando que nenhum canadense quer tal união.

No início de fevereiro, Trump impôs 25% das importações das importações do Canadá e do México, juntamente com mais 10% das importações da China, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas.

Em resposta, o Canadá anunciou a retaliação de uma tarifa de 25%, visando uma ampla gama de produtos de produção americanos. No entanto, Washington e Ottawa mais tarde concordaram em adiar a implementação de tarifas até 4 de março.