Rubio isenta a ‘assistência humanitária que salva a vida’ das restrições de ajuda externa

O secretário de Estado, Marco Rubio, emitiu uma isenção na terça -feira que isenta a “assistência humanitária que salva a vida” da ordem executiva do presidente Trump, que impede quase toda a ajuda externa durante um período de revisão.

A Ordem Executiva de Trump que interrompeu o financiamento, emitida em seu primeiro dia no cargo, suspendeu qualquer nova assistência no desenvolvimento estrangeiro dos Estados Unidos por 90 dias e dirigiu uma revisão de programas de ajuda externa para garantir que eles estejam alinhados com a política externa “America Primeiro “por Trump.

A ordem executiva também incluiu uma isenção para o Secretário de Estado renunciar às regras dos “programas específicos”.

“Para realizar a ordem executiva do presidente Trump sobre a reavaliação e realinhamento da ajuda externa dos Estados Unidos, ontem aprovei uma isenção adicional da pausa para a assistência humanitária que salva vidas durante o período da revisão”, disse ele Rubio em Um comunicado na quarta -feira.

A declaração abordou os “implementadores” de programas que salvam vidas para “continuar ou retomar o trabalho se eles pararam, sujeitos às instruções descritas nesta isenção”.

“Esta retomada é temporária e com exceções limitadas, conforme necessário, para continuar com os programas de assistência humanitária que salvam vidas, novos contratos não serão realizados”, continuou a declaração.

Na terça -feira, a isenção especificou que a assistência humanitária que economiza vida se refere à “medicina central para salvar vidas, serviços médicos, alimentos, assistência de refúgio e subsistência”, além de outros custos administrativos “razoáveis” necessários para fornecer ajuda.

A isenção não se aplica a atividades como abortos, planejamento familiar, gênero ou programas de ideologia, cirurgias de transgêneros “ou outra assistência não escassa da vida”, disse a isenção.

Após a ordem executiva de Trump, o Departamento de Estado impôs na sexta -feira um grande escopo de fundos dos EUA para projetos no exterior, excluindo programas de ajuda militar e alimentos para o Egito e Israel. Ele cortou bilhões de dólares para apoiar os programas anticorrupção, desenvolvimento, saúde e outros programas.

Os Estados Unidos alocaram cerca de US $ 60 bilhões para a ajuda dispersa em todo o mundo em 2023, de acordo com a Associated Press.

A ordem executiva de Trump que interrompeu a ajuda externa causou preocupação entre os democratas e alguns republicanos sobre o efeito que essa pausa teria sobre os aliados na Ucrânia e Taiwan e na situação evolutiva no Oriente Médio.

Representantes Gregory Meeks (DN.Y.) e Lois Frankel (D-Fla.)-Os principais democratas do Comitê de Relações Exteriores da Câmara e o Subcomitê de Tarefas de Segurança Nacional da Câmara dos Deputados, Departamento de Estado e Programas Relacionados (NSRP), respectivamente, respectivamente, uma carta a Rubio na sexta -feira pedindo que ele suspenda a pausa da ajuda externa, expressando preocupação de que ele coloca vidas “em risco” e “mina a liderança e a credibilidade dos EUA em todo o mundo”.

“A assistência estrangeira não é um folheto”, eles escreveram. “É um investimento estratégico em nosso futuro que é vital para a liderança global dos Estados Unidos e um mundo mais resistente. Ele serve diretamente nossos interesses nacionais e demonstra nossa credibilidade a aliados, parceiros e pessoas vulneráveis ​​que confiam na assistência americana para a sobrevivência.

“Os eventos que alteram o mundo são atualmente desenvolvidos na Síria e no Líbano e, sem dúvida, são do interesse nacional dos Estados Unidos moldam esses eventos”, acrescentaram. “Ao interromper todos os nossos programas atuais e não poder responder a novas oportunidades, produzimos esse espaço ao Irã e outros adversários e ameaçamos minar os promissores desenvolvimentos regionais”.

