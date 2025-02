Rubio: “O Hamas não continuará a governar em Gaza”

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse em uma declaração conjunta com o primeiro -ministro israelense Benyamin Netanyahu em Jerusalém que o presidente dos EUA, Donald “, Trump expressou claramente sua visão de Gaza: o Hamas não pode ser uma força dominante”.

Rubio, que chegou ontem à noite em Israel, enfrentou uma situação com a Síria e o Líbano com Netanyahu. “Conversamos sobre a importância da queda de Assad na Síria. Se substituir o poder armado de outro, não é um desenvolvimento positivo. No Líbano, o objetivo é desarmar o Hizbollah ”.

E ele acrescentou: “O Irã é uma fonte de incerteza na região. Tudo o que ameaça a segurança de milhões de pessoas é o Irã ”. Rubio falou durante uma conferência de imprensa conjunta com Netanyahu em Jerusalém.

Netanyahu disse que Trump “é o maior amigo de Israel já teve na Casa Branca”. “Israel e a América são meu ombro em contraste com a ameaça do Irã. Concordamos que o aiatolá não deve ter armas nucleares. Também concordamos que a agressão iraniana na região deve ser retirada ”. Com o apoio de Trump, o primeiro -ministro israelense disse: “Podemos e queremos terminar este trabalho”.

Netanyahu: “Se os reféns estão de volta, o inferno é lançado”



Em uma declaração conjunta com o ministro das Relações Exteriores dos EUA, Marco Rubio, o primeiro -ministro Benyamin Netanyahu disse hoje em Jerusalém: “Ao contrário de alguns relatórios, o presidente Trump estava trabalhando em plena cooperação e coordenação. Temos uma estratégia comum e nem sempre é possível que você queira compartilhá -la com o público, inclusive quando a porta do inferno abrir.

O primeiro -ministro reiterou que Israel está determinado a libertar todos os seus reféns, destruir as habilidades militares e governamentais do Hamas e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça para Israel.

