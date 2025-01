Rubio ordena suspensão da emissão de vistos na Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá

O secretário de Estado Marco Rubio ordenou a suspensão da emissão de vistos na Embaixada dos EUA em Bogotá, Colômbia, informou o Departamento de Estado no domingo.

Em nota à imprensa, a Porta-Voz do Departamento de Estado afirmou que o secretário “ordenou imediatamente a suspensão da emissão de vistos na seção consular da Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá” após a não aceitação por parte do presidente colombiano Gustavo Petro de “dois voos de repatriação previamente autorizados”.

“O secretário Rubio agora autoriza sanções de viagem a indivíduos e suas famílias responsáveis ​​pela interferência nas operações de voo de repatriação dos Estados Unidos”, informou o meio de comunicação. nota lê. “As medidas continuarão até que a Colômbia cumpra as suas obrigações de aceitar o regresso dos seus próprios cidadãos. “Os Estados Unidos não recuarão quando se trata de defender os seus interesses de segurança nacional.”

Uma declaração subsequente do secretário de imprensa da Casa Branca observou: “O governo da Colômbia concordou com todos os termos do presidente Trump, incluindo a aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia retornados dos Estados Unidos, inclusive em aeronaves militares americanas, sem limitação ou com base neste acordo, as tarifas e sanções totalmente elaboradas do IEEPA serão mantidas em sigilo e não serão assinadas, a menos que a Colômbia não cumpra este acordo. Sanções de vistos emitidas pelo Departamento de Estado e inspeções reforçadas de. Alfândega e Proteção de Fronteiras “Permanecerá em vigor até que o primeiro avião carregado de deportados colombianos seja devolvido com sucesso”.

Numa publicação no Truth Social no domingo, o presidente Trump disse que “acabou de ser informado que dois voos de repatriamento dos Estados Unidos, transportando um grande número de criminosos ilegais, não foram autorizados a aterrar na Colômbia”.

“Esta ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é muito impopular entre o seu povo”, acrescentou.

Trump acrescentou que a “negação desses voos por parte do presidente colombiano colocou em perigo a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos” e que, portanto, “orientou a minha administração a tomar imediatamente as seguintes medidas de segurança urgentes e decisivas”, incluindo essas. dos EUA. Os bens vinculados enfrentam tarifas de 25 por cento e uma proibição de viagem “para funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores”.

Fonte