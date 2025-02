O Secretário de Estado dos EUA diz que não gastará o dinheiro dos contribuintes ou “descrevendo anti -americanismo”

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que não participaria do grupo G20 na África do Sul ainda este mês porque “Faça coisas muito ruins.”

A decisão do principal diplomata americano na quarta -feira ocorre no meio de enganar o presidente dos EUA, Donald Trump, com o governo do país da África devido à nova reforma da propriedade da terra.

A África do Sul sediará o Ministro das Relações Exteriores do G20 em Joanesburgo em 20 de fevereiro. Em dezembro passado, Oboria assumiu oficialmente a presidência rotativa do Fórum Intergrene, que entregará aos EUA em novembro de 2025.

Em um discurso ao lançar uma presidência de preto na Cidade do Cabo, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphos, disse que um grupo de 20 principais economias tem o suficiente “Ab absorvecedores” Em um lugar contra a política ‘American First’ da administração de Trump.

Os legisladores dos EUA aumentam a demanda pela punição da África do Sul

Ramaphos prometeu melhorar a África e as prioridades de desenvolvimento do Sul Global, incluindo a resolução dos efeitos das mudanças climáticas. No entanto, Trump se opôs repetidamente à cooperação internacional em questões climáticas. Ramaphosa também anunciou que havia convidado Trump para a África do Sul para uma visita nacional e na cúpula do G20 no final de 2025, onde o líder dos EUA assumirá o papel de presidência.



“Não participarei da cúpula do G20 em Joanesburgo. A África do Sul faz coisas muito ruins. Expressando a propriedade privada. O uso do G20 para promover a solidariedade, a igualdade e a sustentabilidade. Em outras palavras: DEI e mudança climática”. Rubi escreveu no x.



“Meu trabalho é melhorar os interesses nacionais americanos, não o dinheiro dos contribuintes ou jogar anti -americanismo”, “ Ele acrescentou.













Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da África do Sul, Ronald Lamola “A presidência do G20 não se limita às mudanças climáticas, mas o mesmo tratamento para as nações do Sul Global, garantindo o mesmo sistema global para todos”.

O presidente Trump disse no domingo para interromper os fundos para a África do Sul, acusando o governo do país “Aproveitar” Terra e “Tratamento muito ruim de certas classes de pessoas”. O líder americano declarou Washington “Não vai suportar” Para Pretória “Violação em massa dos direitos humanos”.

A ameaça seguiu após a adoção da lei sobre a expropriação de Pracoria, que visa resolver a desigualdade racial de propriedade da terra, que tem sido uma pergunta longa na economia africana mais avançada desde que o apartheid terminou em 1994. O governo estabeleceu o objetivo de transferência de 30% das terras agrícolas dos agricultores brancos, que ainda possuem a maior parte disso, seus colegas negros até 2030.













O presidente Ramaphos defendeu a reforma dizendo seu governo “Ele não apreendeu nenhuma terra.”

O ministro das Relações Exteriores Lamola também negou alegações nos Estados Unidos na quinta -feira, remoção que “Não há distribuição arbitrária de terra” ou ativos particulares de acordo com a nova legislação.



“Esta lei é semelhante às leis de domínio respeitável”. Ele disse, referindo -se à legislação dos EUA autorizando o governo federal a adquirir ativos para uso público.

Na segunda -feira, o escritório dos Ramaphos disse que conversou com a Alliance de Trump, um bilionário da África do Sul para esclarecer “Questões de desinformação e desobilidade” Depois que ele também réu Pré -reter “Leis de propriedade racista abertas”.