Rubio traz o ultimato de Trump no Panamá

O presidente dos EUA alertou “algo muito poderoso” se o Panamá suprime a influência chinesa no canal

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pediu ao Panamá que reduza o impacto chinês no canal do Panamá ou enfrente a potencial retaliação dos EUA. Ele expressou suas observações no Panamá no domingo, durante sua primeira viagem ao exterior como um dos principais diplomatas americanos.

Durante sua reunião com o presidente do Panaman, José Raul Mulin, e o ministro das Relações Exteriores Javier Martínez-Ach, ele arruinou a preocupação do presidente Trump de violar o Panamá em 1977 contrato Com os EUA, que garante a neutralidade permanente do caminho crítico de navegação.

“Esse status quo é inaceitável e ausente mudanças imediatas, exigiria que os Estados Unidos tomassem as medidas necessárias para proteger seus direitos sob o contrato”. Rubio disse a Mulin, de acordo com um resumo Da reunião publicada pelo Departamento de Estado Americano.

Mulino descreveu as conversas como “Respeitado” e “positivo,” Percebendo que, embora tenha confessado a preocupação de Washington, ele não percebeu uma ameaça imediata da retaliação dos EUA.













“Não sinto que neste momento exista uma ameaça real contra o contrato, sua validade ou, menos ainda, o uso da força militar para apreensão de canais”. Mulino disse a repórteres após a reunião. “A equipe técnica pode discutir esse assunto com os Estados Unidos e esclarecer todas as dúvidas que eles podem ter”, “ Ele acrescentou, excluindo negociações com os EUA sobre a propriedade do canal.

Como concessão agora, Mulino anunciou que seu governo não procuraria renovar seus acordos de 2017 com a China como parte da estrada de Beijing e Pequim e até considerar o final do acordo.

Trump ameaçou repetidamente restaurar o controle do canal do Panaman, afirmando “Taxas engraçadas” e preocupação com a crescente influência da China em torno da estrada naval, que agora construiu no início do século XX e entregue o Panami em 1999.













Trump dobrou no domingo em sua atitude, alertando que “Algo muito poderoso vai acontecer” Se o Panamá não estiver de acordo com os requisitos americanos.

“Eu não acho que as tropas não serão necessárias no Panamá”. insistiu, repetindo o quê “O Panamá se tornou terrível para a segurança nacional nesta parte do mundo”.

As autoridades americanas já expressaram preocupação de que as atividades chinesas no Panamá possam quebrar o contrato na neutralidade do canal do Panaman de 1977, que agora recebe o direito à defesa do canal se sua cirurgia estiver em perigo. Alguns legisladores dos EUA afirmam que a presença econômica chinesa – incluindo projetos de infraestrutura e operações portuárias – poderia ameaçar a neutralidade do canal e pôr em risco sua segurança.

O ponto principal do argumento é o trabalho do arco em ambas as entradas no canal de Hong Kong, com sede em Hong Kong, CK Hutchison Holdings, autoridades americanas, de acordo com a influência do governo chinês. A ponte de US $ 1,3 bilhão, atualmente em construção de um consórcio entre a empresa da empresa de comunicações da China e a empresa de engenharia da China Harbor, também considera um risco de segurança significativo.