Rumores de namoro entre Offset e Melanie Jayda explicados

Querendo saber o que está acontecendo com compensações vida amorosa? O rapper foi recentemente flagrado em Dubai com uma mulher misteriosa, gerando rumores sobre um possível novo romance. De saídas públicas a clipes virais que circulam online, o momento tem fãs conversando, especialmente agora que o divórcio de Offset e Cardi B ainda está em andamento.

Aqui está o que sabemos sobre os rumores recentes e o que eles podem significar no futuro.

Compensação desperta rumores de namoro de Melanie Jayda

Offset, membro do grupo de rap Migos, gerou rumores de namoro depois de ser visto em Dubai com a modelo de Atlanta Melanie Jayda.

Durante uma apresentação na boate BLU Oasis na véspera de Ano Novo, Offset foi capturado em vídeos que circularam online beijando uma mulher na lateral do palco. Relatórios de TMZ Ele identificou a mulher como Melanie Jayda, e os dois foram vistos mais tarde fazendo compras em uma loja Chanel, supostamente gastando US$ 100 mil em mercadorias de luxo.

De acordo com o TMZ, fontes afirmam que Offset e Jayda estão namorando casualmente há algumas semanas. Ele teria a convidado para se juntar a ele durante as celebrações do Ano Novo em Dubai. Offset estava realizando vários shows lá. Os relatórios afirmam que ele gosta da companhia de Jayda. No entanto, nenhuma das partes confirmou ou negou o status de seu relacionamento.

As recentes aparições de Offset com Melanie Jayda ocorreram em meio a seu divórcio do rapper Cardi B. Cardi pediu o divórcio em julho de 2024, após sete anos de casamento. O ex-casal divide três filhos. A sua divisão foi amplamente discutida e ambos ganharam manchetes em disputas públicas e intercâmbios online.

Enquanto isso, Cardi B comemorou a véspera de Ano Novo se apresentando na boate E11even de Miami. Durante sua apresentação, ela compartilhou uma mensagem sobre recomeçar em 2025. Cardi foi vista mais tarde tirando uma foto com Quavo, brindando a seu falecido colega de banda Takeoff, que faleceu em 2022.

Esses eventos marcam um novo capítulo na separação de Offset e Cardi. Ambos estão passando publicamente por mudanças pessoais, enquanto o processo de divórcio e a co-parentalidade continuam sendo temas-chave da atenção da mídia.