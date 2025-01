Rumores de separação de Austin Butler e Kaia Gerber explicados

me perguntando se Mordomo de Austin e Kaia Gerber Eles se separaram? O casal de estrelas de Hollywood se separou depois de mais de três anos juntos, encerrando um relacionamento que gerou rumores de noivado e ganhou as manchetes em grandes eventos no tapete vermelho.

Aqui está uma rápida recapitulação da linha do tempo de seu relacionamento, o que levou ao rompimento e como as duas estrelas estão avançando.

Austin Butler e Kaia Gerber terminaram?

Austin Butler e Kaia Gerber terminaram o relacionamento depois de mais de três anos. TMZ relatou a notícia pela primeira vez, confirmando que o casal se separou no final de 2024. PESSOAS Ele também verificou o rompimento por meio de uma fonte, lembrando que as duas estrelas agora estão solteiras, sem declarações oficiais de seus representantes.

A dupla inicialmente gerou rumores de romance em dezembro de 2021, após ser flagrada em uma sessão de ioga em Los Angeles. O relacionamento deles se tornou público em março de 2022, quando eles compareceram juntos à festa de Melhores Performances da revista W. Ao longo dos anos, eles participaram de vários eventos de alto nível, incluindo o Met Gala e várias cerimônias de premiação. Gerber apoiou Butler durante sua turnê promocional de Elvis, durante a qual recebeu vários elogios.

As especulações sobre a separação aumentaram quando Butler esteve ausente da viagem de Ano Novo da família Gerber a Cabo San Lucas no final de 2024. Butler geralmente se juntava à família nesses feriados. O TMZ confirmou que o relacionamento terminou amigavelmente e fontes afirmaram que ele simplesmente seguiu seu curso sem qualquer conflito. Em 2023, fontes próximas ao casal encerraram os rumores de noivado e relataram que o casal parecia separado com mais frequência no final de 2024.

Butler e Gerber compartilharam vários momentos notáveis ​​durante seu relacionamento. Isso incluiu sua aparição no Time100 Gala de 2023. Eles também celebraram feriados e participaram de eventos com a família de Gerber, incluindo seus pais Cindy Crawford e Rande Gerber. O casal manteve seu relacionamento privado. Numa entrevista em fevereiro de 2024, Gerber disse que valorizava manter partes de sua vida longe dos olhos do público. (através Moda)

Antes de namorar Butler, Gerber teve um relacionamento com o ator Jacob Elordi. Butler, por sua vez, esteve anteriormente ligado a Vanessa Hudgens por oito anos.