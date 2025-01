RUND RUNHA: Solicite restrição dos habitantes locais quando Ayodhya vê ‘sem precedentes’ aumentando no folato do devoto

A equipe de segurança é guarda enquanto os devotos visitam o templo de Hanuman Garhi depois de tomar uma saudação sagrada no rio Sarayu, em Ayodhya, terça -feira, 28 de janeiro de 2025. (| Crédito da foto: PTI

Com uma grande quantidade de devotos, Ayodhya, a partir de 26 de janeiro, um funcionário sênior de Shri Ram Janmabhoomi Terth Kshetra na terça -feira (28 de janeiro de 2025) apelou aos devotos das áreas próximas para mostrar e visitar a cidade da cidade do templo após 15 anos. 20 dias para permitir que aqueles que vêm de lugares distantes tenham ‘darshan’ primeiro.

Ayodhya, que fica a cerca de 200 km de Prayagraj, onde um mar de devotos desceu para Maha Kumbh, testemunhou um piso de cerca de 40 lakh devotos desde segunda , disseram as autoridades, disseram as autoridades. .

Champat Rai, secretário -geral de Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, disse em uma publicação X: “O ‘Mukhya Snan’ (ritual principal de banho) para Mauni Amavasya no Kumbh em Prayagraj acontecerá em 29 de janeiro. Estima -se que estima -se que aproximadamente 10 devotos de milhões de rúpias levarão o mergulho sagrado em Prayagraj neste dia auspicioso.

“Uma grande quantidade de devotos também viaja de Prayagraj para Ayodhya pelo trem e pela estrada. Nos últimos três dias, houve um aumento sem precedentes no número de devotos que chegam a Ayodhya. Levando em consideração a população e o tamanho de Ayodhya Dham, está se tornando cada vez mais difícil garantir o Darshan de Prabhu Shri Ram Lalla para um devotos tão maciços em um único dia, causando desvantagens a muitos.

“Como resultado, os ajustes necessários estão sendo feitos em acordos para evitar incidentes adversos. Os devotos também enfrentam a necessidade de percorrer distâncias mais longas”.

O Temple Trust confirmou que desde segunda -feira, quase 40 lakh devotos visitaram o Templo de Ram, Praveen Kumar, inspetor geral da polícia (Ayodhya Rank), disse ele.

“Pedimos humildemente aos devotos das áreas próximas que planejem sua visita a Ayodhya 15 a 20 dias depois, permitindo que aqueles que vêm de lugares distantes tenham uma experiência mais fácil de Darshan. Isso garantirá a conveniência para todos”, disse Champat Rai.

Ele acrescentou que haveria mais alívio depois que Vassant Panchami (2 de fevereiro), enquanto o clima em fevereiro também será agradável.

“Seria melhor se os devotos das áreas próximas planejarem sua visita durante esse período. Pedimos que você considere esse apelo “, disse Rai.

Enquanto isso, a administração do distrito de Ayodhya aconselhou todas as instituições educacionais da cidade a realizar aulas on -line durante os próximos 10 dias, além de atrair os habitantes locais para restringir seu movimento.

De acordo com o governo de Uttar Pradesh, mais de 14,76 milhões de peregrinos fizeram o mergulho sagrado em Prayagraj desde 13 de janeiro, quando Maha Kumbh começou, até 27 de janeiro.